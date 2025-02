Desaparecido en Badajoz: «Esta desaparición da miedo porque aquí nunca pasa nada»

Natalia Reigadas Badajoz Miércoles, 15 de diciembre 2021, 08:29 Comenta Compartir

Pablo Sierra es el tema de conversación más repetido en Badajoz. Los pacenses lamentan la situación y se identifican con el sufrimiento de su familia. Los mensajes de solidaridad son constantes en las redes sociales, en las que se comparte la imagen del desaparecido para ayudar en la búsqueda. También hay muchos mensajes de incredulidad por el caso. «Da miedo porque aquí nunca pasa nada. Es un estudiante de la universidad y a mi me recuerda a mi hijo, que es algo más pequeño», se lamentaba ayer Carmen Ruiloba, una vecina de Badajoz que salió a andar por los puentes y se encontró la operación de búsqueda de la Policía Nacional en el Pico del Guadiana.

La declaración de esta pacense representa el sentir general. «El primer día, me acuerdo que pensé: bueno, no pasa nada, aquí seguro que aparece el muchacho enseguida. Pero van pasando los días y te angustias porque ¿dónde puede estar?, ¿qué le ha pasado?», se lamentaba ayer otro vecino, Antonio Rosa.

Batida popular

Rosa propone que se organice una batida popular, que los vecinos salgan a indagar los pasos de Pablo Sierra. Por el momento, sin embargo, solo se buscó al joven por tierra un día y fueron efectivos de Protección Civil y Cruz Roja.

«Que aparezca, que aparezca ya porque si nosotros estamos mal, imagina esa familia, no me la quito de la cabeza». Esta frase, de María del Mar Martínez, también resume el sentir de muchos vecinos que esperan que el caso se resuelva lo antes posible. «Que le ocurra algo a un hijo tuyo es horrible, eso lo pensamos todas las madres, pero no saber nada es casi peor. Yo rezo por ellos», concluye esta vecina.