El rapero Yago publica una canción homenaje a las víctimas de la riada de Badajoz

«Agua y lodo en la memoria. El Cerro jamás olvidó la historia. El Rivillas y el Calamón arrastraron los sueños de muchas personas». Es ... una de las estrofas más emotivas de 'La Riá', la canción creada por el rapero pacense Yago como homenaje a las víctimas de la tragedia.

Jaime Alfonso Muñoz tiene 27 años y lleva 10 dedicado a la música rap. Hace unos meses otro músico le llamó y le propuso hacer la canción por el 25 aniversario de la riada. «Al principio dije que encantado, pero luego me di cuenta de la responsabilidad que suponía. Me daba apuro Temía que a la gente no le gustase».

Se equivocó, durante las primeras 24 horas desde que publicó el tema ya suma 2.000 reproducciones y muchas felicitaciones.

En la letra este joven artista repasa la tragedia nombrando a los supervivientes y también algunas de las historias más dramáticas de los fallecidos, como la muerte de Ana María, la niña de 7 años que arrastró la corriente, o la desaparición de Antonia, cuyo cuerpo nunca fue encontrado a pesar de los meses de búsqueda. «Esto va por los vecinos, por Badajoz, porque hay cosas que nunca se pudo llevar la riá», concluye el músico en sus letras.

El videoclip, además, se ha grabado en el Cerro de reyes con la participación de muchos vecinos y supervivientes de la tragedia. De hecho este artista actuará en el barrio el próximo sábado 5 de noviembre, coincidiendo con el aniversario.

Lector de HOY

Para escribir la canción Yago se ha inspirado en la historia de su propia familia porque, aunque él es de Valdepasillas, sus abuelos vivían en el Cerro de Reyes en 1997 y ha oído muchas historias de lo duro que fue.

Además se ha documentado leyendo periódicos y una de las herramientas con las que ha contado es el especial de HOY 'Veinte años de la riada' que se publicó en 2017. Así, en su letra se nombra a Amparo, una anciana que sobrevivió o a Adela que, embarazada, se salvó trepando por una pared para alcanzar el tejado de su casa.

Para lanzar este tema, Yago ha contado con la colaboración de Chop Chop. Además, la canción ha sido producida por Evil Man y Mike Films que grabó y editó el videoclip.

En cuanto a este artista, en su trayectoria ya ha logrado algunos reconocimientos importantes con temas anteriores, Por ejemplo ha sonado en diferentes podcasts de radio como 'La Cuarta Parte', de Radio3, de la mano de Frank T, rapero bastante conocido a nivel nacional y presentador del mismo programa. También en 'El V Elemento', otro programa especializado en hip hop y muy reconocido en España.