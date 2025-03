Quirón pondrá la primera piedra de su hospital en la avenida de Elvas en septiembre

QuirónSalud pondrá la primera piedra de su nuevo hospital privado a la vuelta del verano. La segunda semana de septiembre habrá un acto con ... responsables de la sociedad de asistencia sanitaria privada y autoridades locales para marcar el inicio de obras de un proyecto privado ambicioso.

Su relevancia viene porque amplía los servicios sanitarios para atraer a pacientes portugueses a la ciudad y por el desarrollo urbanístico de la avenida de Elvas. HOY publicó en diciembre de 2019 que el grupo proyectaba la construcción de este hospital privado. Un año después cuantificaron la inversión en 50 millones de euros y, posteriormente, dieron a conocer el diseño propuesto por el estudio de arquitectura de Rafael de la Hoz.

La compañía lleva tiempo queriendo empezar el proyecto, pero no ha sido hasta hace unos días cuando el Ayuntamiento publicó la aprobación definitiva del proyecto de urbanización que desarrollará en el solar donde se ubicaban los antiguos salones Murano.

La aprobación de las obras de urbanización tenía bloqueada la iniciativa. En su día, el primer teniente de alcalde, Carlos Urueña, explicó que Urbanismo autorizó inicialmente este paso en invierno, pero que estaban pendientes de tener el visto bueno a la evaluación ambiental por parte de la Junta de Extremadura. Al ser una unidad de actuación pequeña, en el Ayuntamiento pensaron inicialmente que no sería necesaria esa evaluación ambiental, pero al conllevar obras de urbanización con áreas verdes y la creación de algunos viales en su entorno, finalmente ha sido necesaria la autorización de Mérida. Ésta ya ha llegado y la promotora, IDCQ Inmuebles Hospitalarios S.L.U, ya tiene el permiso.

Con la firma de este documento por parte del propio concejal el 7 de agosto y su posterior publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, se desbloquea la iniciativa y la compañía prevé organizar el acto de inicio de obras tras el Día de Extremadura. Posiblemente la segunda semana de septiembre, una fecha para la que autoridades locales están ya confirmando su asistencia.

En ese documento se puede ver que el futuro hospital mantendrá el acceso para vehículos donde lo tenía el antiguo complejo Salones Murano, y añadirá otro más para coches en el extremo de la parcela. Entre ambos habrá uno más para peatones. Además, cederán al Ayuntamiento dos franjas de zonas verdes que superan los 1.880 metros cuadrados y que se encuentran en los laterales. Tras el traspaso de esos jardines, la parcela resultante para el hospital será de 10.765 metros cuadrados.

El complejo constará de un edificio de 20.000 metros cuadrados, dado que el hospital tendrá tres plantas sobre rasante y un sótano, que en su mayor parte servirá como aparcamiento. Habrá además un área al aire libre para estacionar.

En los cuatro años y medio que han pasado desde que se conoció la intención de la sociedad sanitaria, el proyecto ha tenido que salvar varios obstáculos.

El primero es que el solar elegido no permitía el uso sanitario, aunque su ubicación es clave para atender a los pacientes que procedan de Portugal o aquellos que acudan desde fuera de la ciudad y puedan acceder por la autovía. El Ayuntamiento promovió entonces una iniciativa para flexibilizar el uso en 41 parcelas y que se pudieran abrir clínicas o dotaciones sociosanitarias, como geriátricos. Entre ellos, se encontraba este suelo destinada a restaurante desde los años 70 hasta ahora.

De hecho, la operación de venta estuvo inicialmente vinculada a ese cambio urbanístico. La compañía tardó unos dos años en poder firmar la escritura.

Posteriormente, los inversores de la Clínica Extremeña de Salud denunciaron al Ayuntamiento ante el TSJEx por ese cambio de suelo porque entendieron que no atendía al interés general de la ciudad sino al de la compañía. Como medida cautelar, pidieron que el Ayuntamiento no concediera las licencias de construcción hasta que el TSJEx emitiera una decisión firme sobre la denuncia. La sala rechazó esa medida cautelar. Los denunciantes llegaron a acudir al Supremo, aunque finalmente no les dieron la razón.

Más allá de la construcción del hospital y su importancia para la sanidad privada en la ciudad, la dotación supone fijar la expansión de Badajoz hacia la avenida de Elvas, sumándose al polo que ya forman el Hospital Universitario, el centro comercial El Faro y las nuevas promociones de vivienda.

A su vez, obliga al Ayuntamiento a buscar soluciones para agilizar el tráfico por la circulación que generará la nueva población de esa avenida y estos servicios.