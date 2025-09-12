Quintana dice que la retirada del nenúfar del río será «una obra única en el mundo»

Las obras para el control y retirada del nenúfar mejicano a su paso por la ciudad de Badajoz empezarán en octubre, según reiteró ayer ... el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, quien señaló que «probablemente sea única» en el mundo porque no hay antecedentes y que la colaboración institucional en torno a la misma permitirá minimizar los posibles daños que se vayan a generar, «pero siempre buscando el interés general».

En este mismo sentido, Quintana recordó el compromiso de la Confederación Hidrográfica del Guadiana y de la Delegación del Gobierno y confirmó que en el mes de octubre se iniciarán las obras para la retirada del nenúfar del río a su paso por Badajoz, «tal y como dijimos en su momento» y a tenor de lo cual destacó que ya se ha realizado la contratación a Tragsa de la ejecución de la obra.

Asimismo, está finalizándose el contrato de licitación para la dirección de la obra, que estará en los próximos días, de forma tal que antes de que finalice el mes de octubre comenzará la primera fase, río arriba, para tratar de retirar el nenúfar del Guadiana, «una obra compleja, difícil y que está amparada también por un convenio firmado entre la Junta de Extremadura, el Ayuntamiento de Badajoz y la Delegación del Gobierno con Confederación Hidrográfica del Guadiana».

Se trata de un anuncio que el delegado realizó durante su intervención en la inauguración de la 34º edición de la Feria de la Caza, Pesca y Naturaleza Ibérica (Feciex), que se celebra del 11 al 14 de septiembre en la Institución Ferial de Badajoz (Ifeba), con más de un centenar de actividades en torno a estos tres sectores.

En este contexto y en presencia del alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, el delegado confirmó el inicio de estos trabajos en el río Guadiana. «Vamos a ver cómo nos sale, nos dolerá mucho la cabeza», advirtió, ante una obra que «probablemente sea única» en el mundo porque no hay antecedentes y respecto a la cual reafirmó que la colaboración institucional, como así se está manteniendo, servirá para minimizar los posibles daños que se vayan a generar, «pero siempre buscando el interés general».

Actuaciones de control

Cabe recordar que la Confederación Hidrográfica del Guadiana, organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, formalizó el pasado 24 de julio el encargo a la empresa pública Tragsa para ejecutar el proyecto denominado 'Actuaciones de control de la especie exótica invasora nenúfar mejicano (Nymphaea mexicana) en la cuenca del Guadiana. Fase 1: Paraje Sagrajas, arroyo de la Cabrera. Puente de la Autonomía (Badajoz)'. Este encargo cuenta con una inversión de 4.507.345,85 euros y un plazo de ejecución de 36 meses.