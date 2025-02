«Todos queremos la equiparación salarial»

Rocío Romero Badajoz Miércoles, 22 de junio 2022, 12:07 | Actualizado 18:21h. Comenta Compartir

Las fuerzas vivas del Ayuntamiento de Badajoz salieron este miércoles a la calle para reclamar un trato igualitario a los trabajadores municipales. Desde la interventora a la tesorera pasando por los jefes de servicio, funcionarios de Urbanismo y hasta los peones. Todos piden una equiparación salarial a otras administraciones que gestionan poblaciones inferiores a 200.000 habitantes.

De esta manera, reclaman un trato similar al que recibe la Policía Local. El gobierno local ha firmado la equiparación con la Policía Nacional, que se traduce en 6.314 euros más al año a cada uno de los 225 integrantes de la Policía Local, más un aumento del plus de peligrosidad para todos los mandos.

Unos 200 trabajadores municipales se manifestaron este miércoles a las puertas de la concejalía de Recursos Humanos minutos antes de que comenzaran las reuniones con los sindicatos donde el Gobierno local pretendía recabar apoyos para la subida salarial de la Policía Local.

Los trabajadores no se sienten bien tratados por la administración ni representados por los sindicatos. Están indignados y se colocaron detrás de una pancarta con el lema «Equiparación Salarial para todo el Ayuntamiento». Advierten que tienen capacidad de paralizar la ciudad, aunque aseguran que no es su intención.

Los funcionarios y empleados laborales no están en contra de que suban el salario a los agentes, pero reclaman un aumento similar a todos los trabajadores municipales.

El portavoz del desencanto es César Rodríguez Arbeizagoitia, jefe de servicio de Alumbrado y coordinador de Infraestructuras. «Exigimos equiparación salarial para todo el Ayuntamiento, desde el que tiene más responsabilidad hasta el que tiene menos. El Ayuntamiento ha dedicado su tiempo y esfuerzo en los últimos años a determinados grupos minoritarios», dice.

"Cuando los bomberos han llegado a un acuerdo salarial ha habido una compensación, pero ahora es gratis" basilio gonzález, jefe de bomberos

Los empleados municipales temen que los dos millones de euros anuales que va a costar el incremento de la Policía Local salga de la amortización de plazas vacantes. Esto impediría que más pacenses opten a trabajar en el Ayuntamiento y perjudicaría a los servicios que tienen escasez de personal.

La concentración está promovida por los jefes de servicio, que se reúnen cada jueves y han ido mostrando su disconformidad al gobierno local y planteando dudas sobre el aumento a los agentes conforme han conocido los pasos a través de los medios de comunicación en las últimas semanas. «Esta situación es insostenible», dice César Rodríguez Arbeizagoitia justo cuando llegan los camiones de bomberos con sus sirenas a la plaza de la Soledad.

«Si nos equiparamos con técnicos de administraciones con una población similar hay diferencias de entre 10.000 y 15.000 euros», subraya.

Los empleados municipales han elaborado un estudio de las diferencias salariales a través de los complementos específicos para todas las categorías laborales en administraciones que gestionan poblaciones de menos de 200.000 habitantes. Se puede consultar un extracto de esa tabla junto a estas líneas.

Concejales equiparados

«Los trabajadores no están equiparados con otras administraciones, pero los concejales sí los están. Si ellos lo están, ¿por qué no nosotros?», dice Vicente Varela, jefe de servicios fiscales del Ayuntamiento. «El aumento salarial tiene que repartirse entre todos los trabajadores», reclama.

Antonio García es jefe de servicio de Limpieza desde 1985. Explica que el gobierno local es consciente del descontento que existe en los servicios municipales y sus responsables.

Los jefes de servicio entregaron una propuesta hace dos años para la que aún no han recibido respuesta. «Esto ha promovido esta situación que vivimos, nos dice que somos invisibles para las centrales sindicales y para la corporación. Por desgracia nos enseña el camino que había que emprender. Los trabajadores de este ayuntamiento no pueden parar solo Los Palomos o la Feria de San Juan, pueden parar el Ayuntamiento entero: disciplina, licencias, primeras ocupaciones... Cosa que no nos planteamos, pero no estamos por aguantar agravios tan descarados», dice Antonio García.

"Los trabajadores de este ayuntamiento pueden parar el ayuntamiento entero" antonio garcía, jefe del servicio de limpieza

El jefe de sección de Cementerios, Jesús Martínez Reynolds, afirma que no solo reivindican dinero, sino más medios y más trabajadores para atender las necesidades de la ciudad.

Los bomberos tampoco están conformes. El jefe de los agentes contraincendios es Basilio González. No está en contra del aumento a la Policía, pero sí pone el acento en que los agentes no ofrecen nada a cambio. «Cuando Bomberos ha llegado a un acuerdo siempre ha habido una compensación a ese incremento, como el tiempo de respuesta o más guardias. En este caso no hay nada, es gratis y queremos que se aplique a todos los colectivos. A los jefes de servicio, que estamos ninguneados por esta y por las anteriores corporaciones, y al resto de trabajadores».

Los conductores de grúa, que tienen 10 plazas vacantes de 24 existentes, reclaman más atención, más personal y más medios.