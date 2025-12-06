El puente de Palmas estrena luces
Sábado, 6 de diciembre 2025, 01:00
Los pacenses que estos días se acercan al paseo del río en su margen izquierda se han encontrado con una novedad en la iluminación navideña. ... Este año se ha iluminado también el puente de Palmas. Según informa el Ayuntamiento, se han colocado 600 metros de guirnaldas de luces. Otra novedad es que en esta ocasión también se ha colocado iluminación en las palmeras que se encuentran al lado del viaducto pacense.
