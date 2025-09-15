Se pueden construir hasta seis plantas de pisos en la Casa de las Aguas de Badajoz
El Ayuntamiento saca a subasta estas antiguas dependencias en la cabecera del Puente por 1,5 millones de euros
Badajoz
Lunes, 15 de septiembre 2025, 07:13
Hoy es un edificio albero y burdeos, con algunas cornisas en riesgo de caída, una cancela atada con candado y mucha vegetación seca. La Casa ... de las Aguas lleva años en desuso en una esquina privilegiada de la ciudad de Badajoz, entre Carolina Coronado y la cabecera del puente de Palmas. Esto es, muy cerca del parque del río y de una promoción de viviendas de renta libre que ha subido el precio del entorno.
El Ayuntamiento de Badajoz se ha referido en años anteriores a la posibilidad de vender estas instalaciones, pero lo hace ahora aprovechando el tirón de esos nuevos pisos y los jardines del río. El viernes publicó la subasta la Casa de las Aguas por 1,5 millones de euros. Cuando hicieron públicos los datos, figuraba 1,8 millones de euros, aunque finalmente la operación no conlleva IVA y se rebaja en 300.000 euros.
De todas formas, el precio de la subasta (1.526.085) es un millón de euros inferior a los cálculos que se realizaron en 2009. Entonces, el Ayuntamiento llegó a hacer una tasación pero no culminó la operación. No publicó la subasta porque otros terrenos en el antiguo ferial se quedaron sin vender.
En este solar de la Casa de las Aguas, según los documentos de la venta, se podrán levantar vivienda en bloques de hasta seis alturas. El solar mide 3.808 metros cuadrados y la edificabilidad residencial es de 8.580 metros cuadrados, mientras que hay otros 282 metros cuadrados para locales. Según algunos cálculos externos al Ayuntamiento, podrían levantarse unas 80 viviendas de 120 metros cuadrados.
Cómo se calcula el precio está desgranado en el informe firmado por el servicio de Patrimonio, donde recogen un estudio de las viviendas de alrededor. Entre ellas, las de nueva promoción de Riverside Guadiana y otras anejas más antiguas. De ahí se ha obtenido un posible valor de mercado de los pisos que asciende a 1.870 euros por metro cuadrado.
En los pliegos también se puede ver que la demolición alcanza los 300.000 euros, dado que las cubiertas son de fibrocemento y su desmontaje es caro. Además, según ha podido saber HOY, permanecen aún parte de las infraestructuras hidráulicas que dieron a esta construcción su nombre como 'Casa de las Aguas'. A principios del siglo XX albergaba una estación de bombeo que posteriormente se amplió con estaciones depuradoras. Dejó de funcionar como tal en 1942 según el libro 'El Abastecimiento de Aguas en Badajoz', de Alberto Astorga, porque las instalaciones quedaron obsoletas. El Ayuntamiento lo usó después como almacén de vías y obras, pero lleva 25 años vacío.
Algunos vecinos, de hecho, señalan la cornisa deteriorada del edificio en la esquina de Carolina Coronado. María Bueno arrastra el carro de la compra y se separa un poco de la esquina. «Ya paso sin acordarme, pero está un poco...», dice mirando arriba.
Pepi Martín, otra vecina, no ha visto nunca entrar a nadie. Pero apunta la presencia de ratas y culebras, además de que «los matorrales secos» suponen un riesgo de incendio. Pepi preferiría que el Ayuntamiento aprovechara este suelo para construir vivienda protegida, pero no será así. Van a venderlo para que promotoras privadas construyan pisos de renta libre por el atractivo que ha ganado la zona en los últimos años.
El objetivo municipal es conseguir dinero para financiar VPO, pero en otras zonas. Ahora tienen en marcha promociones en San Roque y Cuartón Cortijo. Uno de los motivos que llevaron al Ayuntamiento a descartar la edificación de VPO en la Casa de las Aguas es el coste de la demolición de lo que ya existe y que, como se ha indicado antes, ronda los 300.00 euros. La empresa que se quede con el suelo deberá destinar una pequeña parte a zonas verdes y la creación de un vial que servirá para rectificar las alineaciones de la avenida Adolfo Suárez.
Una clausula obliga a que las viviendas estén terminadas en un plazo de seis años
Los pisos deberán estar terminados en seis años. Es una de las cláusulas del pliego de condiciones, que establece ese plazo como el máximo para obtener la licencia de primera ocupación a partir de la firma de escritura pública.
El pliego recoge que este solar solo se puede destinar a los usos previstos en el PGM, es decir bloques de viviendas de hasta seis alturas. En un periodo de tres años desde la firma de escritura pública, el adjudicatario debe obtener la licencia de obras y aprobación del proyecto de ejecución para que en el plazo de otros tres años obtenga la licencia de primera ocupación y los primeros vecinos se puedan mudar.
Todo esto quedará recogido en el registro de la propiedad y su incumplimiento operará como cumplimiento de condición resolutoria del contrato, «produciéndose en tal caso la resolución automática de la compraventa efectuada».
En tal caso, el suelo revertiría al patrimonio municipal «en unión de todas las mejoras y construcciones que sobre la misma se hubieran realizado y perdiendo el importe que en su momento hubiere abonado el adjudicatario, a favor del cual además no se devengará indemnización de clase alguna».
El pliego recoge que se podrán conceder una prórroga en los plazos, siempre que la causa del retraso sea justificada, no imputable al comprador y que éste garantice el cumplimiento de sus obligaciones pendientes en la forma y cuantía que señale el Ayuntamiento.
Otra de las condiciones recoge que «en caso de que dicha parcela fuese enajenada por el adjudicatario deberá solicitar autorización previa al Ayuntamiento de Badajoz, subrogándose el adquirente en todos los derechos y obligaciones del enajenante, sin que esta transmisión interrumpa los plazos» de tres y seis años para que las edificaciones estén listas.
