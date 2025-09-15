HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Casa de las Aguas se ubica en la confluencia de Carolina Coronado con la cabecera del puente de Palmas. J. V. Arnelas
Badajoz

Se pueden construir hasta seis plantas de pisos en la Casa de las Aguas de Badajoz

El Ayuntamiento saca a subasta estas antiguas dependencias en la cabecera del Puente por 1,5 millones de euros

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Lunes, 15 de septiembre 2025, 07:13

Hoy es un edificio albero y burdeos, con algunas cornisas en riesgo de caída, una cancela atada con candado y mucha vegetación seca. La Casa ... de las Aguas lleva años en desuso en una esquina privilegiada de la ciudad de Badajoz, entre Carolina Coronado y la cabecera del puente de Palmas. Esto es, muy cerca del parque del río y de una promoción de viviendas de renta libre que ha subido el precio del entorno.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere atragantada por un pinchito en la feria de Guadiana
  2. 2 Hallan un cadáver en un coche una semana después de la desaparición de un vecino de Cañamero
  3. 3 Adiós a Neko: Cierra la mítica tienda de Valdepasillas
  4. 4 Vuelven los 40 grados: Extremadura afronta una nueva subida de temperaturas
  5. 5 China quiere comerse las cerezas del Jerte
  6. 6

    Un lugar para perderse en Mérida
  7. 7 En este rincón a dos horas de Badajoz puedes vivir en un molino con imponentes vistas al mar y a un castillo
  8. 8 Un joven de 25 años resulta herido grave tras caer con la moto por un barranco en Acebo
  9. 9

    Veteranos de fútbol 7 de Cáceres: «Disputamos los partidos sin entrenar, no nos dan campo»
  10. 10 Indignación en el estreno oficial del césped del estadio de Plasencia por las redes que no dejan ver el fútbol

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Se pueden construir hasta seis plantas de pisos en la Casa de las Aguas de Badajoz

Se pueden construir hasta seis plantas de pisos en la Casa de las Aguas de Badajoz