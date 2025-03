El PSOE pide una reunión para recuperar la zona de la riada en Badajoz

Los socialistas proponen celebrar una reunión entre administraciones, vecinos y grupos políticos para trabajar en la recuperación de la zona de la riada, así ... como que sea el alcalde de la ciudad, Ignacio Gragera, quien la lidere.

Como se ha venido informando en los últimos días, quedan 14 hectáreas afectadas por la tormenta. Los cálculos apuntan a que se necesitan 14 millones de euros para recuperar los daños. Pero el Ayuntamiento dice no tener capacidad económica. A pesar de que ha solicitado a la Junta su ayuda en los últimos años, no lo han conseguido porque el Ejecutivo autonómico afirma que es responsabilidad municipal. El Ayuntamiento ha propuesto la recuperación para lograr financiación de los fondos europeos Next Generation, aunque se los han denegado.

La brecha sigue tan presente que el arzobispo, Celso Morga, reclamó a las autoridades que trabajen unidas y reediten la ola de solidaridad de 1997 durante la eucaristía de recuerdo por los 25 años de la tragedia el pasado domingo.

Este lunes fue el PSOE quien envió un comunicado para afirmar que «nadie comprende que el alcalde hable de tareas e inversiones pendientes en la zona de la riada y que no reconozca que, desde que llegó al Ayuntamiento, este no ha presupuestado ni un euro para la riada, precisamente en unos años de mayor inversión municipal al suspenderse los objetivos de estabilidad, así como la regla de gasto».

El portavoz socialista, Ricardo Cabezas, aseguró en una nota estar «harto» de escuchar a los alcaldes Gragera, Fragoso y Celdrán que la Junta de Extremadura «da la espalda a Badajoz en el tema de la riada dejando de invertir lo que le corresponde según un acuerdo». Cabezas insistió en que esas obras no son competencia regional.

«Que hayan pasado 25 años y las cosas estén así debiera darnos vergüenza, por eso planteo una reunión entre administraciones, vecinos, grupos políticos, en la que todo se aclare y suponga un impulso definitivo para cerrar la página de la riada de Badajoz», dijo el candidato del PSOE a las elecciones de mayo.

Cabezas cree que el alcalde, Ignacio Gragera, «debe liderar la reunión como principal interesado cuanto antes». Además, propone que este incluya alguna partida para la riada en el próximo plan de impulso a la economía local, pendiente de presentación, «con independencia a que acuda a fondos europeos, a ser posible, con un proyecto mejor que el presentado a inicio de año y que fue rechazado».