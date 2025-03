Celso Morga pide reeditar la solidaridad tras la riada de Badajoz para reducir la pobreza

El arzobispo de Mérida-Badajoz, Celso Morga, reivindicó este domingo recuperar la ola de solidaridad que se produjo tras la riada para que las administraciones ... luchen contra la pobreza en los barrios y terminen de recuperar los daños que la tormenta produjo hace 25 años.

Morga presidió al eucaristía celebrada en la parroquia de Jesús Obrero y, además de recordar a las víctimas y dar aliento a las familias, rememoró la solidaridad que llegó a la ciudad desde todos los barrios y desde distintos puntos de España. También que en su día las administraciones cooperaron por encima de sus intereses partidistas y afirmó que «queda mucho por hacer». «Ojalá ese espíritu de solidaridad presida este momento», afirmó delante del presidente Vara, el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera; el delegado del Gobierno, Francisco Mendoza, y todas las autoridades civiles y militares que estaban sentados en las primeras filas.

Faltan 14 hectáreas por recuperar, lo que requiere de una inversión cercana a los 14 millones de euros. El Ayuntamiento ha visto rechazada su pretensión de afrontar la conversión de las ruinas en zonas verdes con fondos europeos. Los tres alcaldes que se han sucedido desde 1995 (Celdrán, Fragoso y Gragera) se han sentido abandonados por las otras administraciones. Junta y Gobierno argumentan que es una actuación estrictamente municipal, peros los tres alcaldes han asegurado siempre que la ciudad sola no puede sufragar ese coste.

El arzobispo se refirió al Cerro de Reyes y a otros barrios que se encuentran en la periferia y que requieren de inversión para mejorar. «Necesitamos infraestructuras, parques y viviendas. Debemos unirnos todos para recuperar la solidaridad de aquellos días», dijo. «No es momento de echar la culpa de unos a otros, sino de buscar soluciones entre todos y luchar con la pobreza en los barrios de Badajoz que lo necesitan», añadió el arzobispo desde el altar.

La reivindicación del arzobispo dio paso al agradecimiento, que fue uno de los hilos conductores de una mañana en la que, tras el acto religioso, se desarrolló un homenaje civil.

Fue entonces cuando familiares, amigos y vecinos de las víctimas poblaron de plantas la rotonda de la Grullas, en su parte más cercana a la parroquia. Desde este domingo, 22 plantas recuerdan a las 22 víctimas que se llevó la riada de Badajoz la noche del 5 al 6 de noviembre de 1997. Las han plantado sus familiares, vecinos y amigos en la rotonda de las Grullas, donde ya quedarán para siempre como testimonio de la tragedia. El presidente de la asociación Hazte una PCR, Manuel Pérez, fue nombrando a cada uno de los fallecidos aquella madrugada mientras que sus allegados las iban plantando. En cada tiesto aparecían los nombres de quienes perdieron la vida aquella noche. La plantación fue el gesto más emotivo de un domingo cargado de recuerdos.

El poema de Gragera

El alcalde, Ignacio Gragera, leyó el poema 'La tormenta'. Escrito por José Iglesias Benítez, dejó en verso los sentimientos y sucesos de aquella noche.

Gragera combinó la mención a las víctimas con el agradecimiento a todos los que, de una u otra manera, colaboraron aquellos días y el tiempo que siguió para resarcir a las familias y afectados. Mencionó una larga lista de personas que dieron lo mejor de sí, como el alcalde Miguel Celdrán o el expresidente de la Junta Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Este le escuchaba en directo, dado que este domingo también acompañó a los vecinos.

El alcalde recordó a los equipos de buceo de la Guardia Civil, a los Bomberos que trataron de sacar a las personas de sus casas, al Ejército del Aire que se esmeró en Balboa y a las entidades privadas que se volcaron. Como Hierros Díaz, que cedió su nave para convertirla en centro de acopio, o el Real Madrid, que acudió a la Granadilla para disputar un partido amistoso con el que recaudar fondos. «Hoy y aquí quiero deciros: Gracias, gracias y gracias. Muchas gracias. Gracias a todos en nombre de la ciudad».

El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, recordó el paseo que dio hace unas semanas por las calles del barrio y dijo haber vuelto a oír en su mente los ruidos del agua de aquella noche, de las máquinas trabajando en los días siguientes, «el sentir del abrazo y el desconsuelo». Tuvo un agradecimiento para el ministro de Fomento de aquel momento, Francisco Álvarez Cascos, y el consejero extremeño encargado de las políticas de vivienda. Fue este quien «apenas unos meses después logró que cada familia tuviera una residencia digna».

El resto fueron palabras de aliento para unos vecinos que en algunos casos no pudieron reprimir las lágrimas. Una mujer evocó a HOY y aparte del acto público que se salvó porque alguien avisó a la puerta de su casa y toda la familia se subió a la azotea. Al día siguiente, un dolor en el brazo le avisó de que algo no iba bien. Perdió a los dos bebés que esperaba con cuatro meses y medio de gestación. No quiere dar su nombre, pero sí aludir a que tras aquellos días se vivieron depresiones en muchas familias y que costó mucho salir adelante.

Eso lo saben en la parroquia, donde el sacerdote Santiago Moreno vivió las peores semanas tras la tragedia y quedó marcado por el recuerdo hasta su muerte. O Manuel Malagón, que prácticamente acababa de iniciar su magisterio en el templo cuando le sorprendió el suceso. Por entonces era arzobispo Antonio Montero, quien celebró el funeral en el pabellón de la Granadilla. La parroquia donde muchos vecinos recibieron aliento es hoy sede de la Hermandad de Jesús Obrero y el Dulce Nombre de María.

Los costaleros sacaron este domingo a la Virgen en procesión acompañados por la Banda Municipal de Badajoz. La imagen viste el manto de luto de Nuestra Señora de los Dolores de Chandavila, cedido desde la Codosera, para recorrer las calles de su barrio e invocar una tragedia que 25 años después se mantiene en la mente de toda la ciudad.

En el día de ayer hubo varias actividades, entre ellas, la canción homenaje al 25 aniversario de la riada de Badajoz, que interpretó el rapero Yago.