El PSOE denuncia que el Consistorio presupuestará de nuevo dinero sin ejecutar

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz alertó ayer del «bloqueo económico» en el que está instalado el Consistorio por la «insistencia» del ... PP en repetir, «ejercicio tras ejercicio», el mismo anexo de inversiones sustentado en la venta de parcelas.

Ese anexo representa la mitad del presupuesto de inversiones, con ocho millones de euros anuales que dependen de unos ingresos extraordinarios que «no se producen», ante lo que los socialistas señalan que «es el mejor ejemplo de que el papel lo aguanta todo» y que el gobierno municipal «va camino de plantear y proyectar un tercer anexo prácticamente idéntico, de nuevo vinculado a enajenaciones de solares».

Al respecto, detallan que en tres ejercicios –los de 2024, 2025 y «previsiblemente» 2026– el PP habrá presupuestado 24 millones de euros en el anexo, aunque solo dispone de 4,1 millones reales obtenidos por venta de parcelas.

«Lo que estamos viendo no es un simple problema de ejecución: es un modelo que repite inversiones sin financiación real año tras año.

El anexo está viciado desde el principio, porque depende de ingresos que no llegan, y el equipo de gobierno lo sabe», señala el Grupo Socialista en una nota.

En este sentido, destaca que «no existe financiación suficiente para ese anexo en ninguno de los tres años» y que, según los datos actualizados de la Plataforma de Contratos del Sector Público, el ayuntamiento solo ha conseguido vender cuatro parcelas por 4.152.751 euros, frente a un volumen de salida total de 8.760.827,55 euros necesario para financiar el anexo de inversiones de cada ejercicio.

El resto de parcelas, valoradas en 5.556.079,23 euros, han quedado desiertas, por lo que en 2024 y 2025 no se ha financiado «ni un solo euro del anexo».