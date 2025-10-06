Este es el programa del festival Negativo 2025

M. Fernández Cáceres Lunes, 6 de octubre 2025, 16:37 Comenta Compartir

Cuenta atrás para el festival Negativo de la Fundación CB, que celebra su cuarta edición desde finales de octubre con un programa que incluye exposiciones, charlas, visionado de porfolios y un taller, la mayoría en Badajoz pero también en otras ciudades como Olivenza, Mérida y Zafra. La asistencia a todas las actividades es gratuita.

Además de las muestras fotográficas, que se irán inaugurando de manera escolada desde el 17 de octubre en diferentes salas de la región, se celebrarán charlas en la sede de la Fundación. El día 7 se ha programado 'Punto ciego', de Santi Donaire, el día 7 a las 18.00 horas. El día 8 habrá cuatro charlas: 'El vuelo de Ícaro: fotografía y materialidad' de Irene Zottola (10.00 h), 'Imágenes en disputa: fotografía documental, poder y agencia' de José Lorrüe (11.30 h), 'Decían que era bruja' de Judith Prat (17.30 h), y el relato emocional' de Óscar Alvarado (19.00 h). Para finalizar, el día 9 tendrán lugar otras dos: 'Esencia' de Cris Bamio (10.00 h) y 'Cuaderno de campo' de Antonio Moreno (10.30 h).

La programación también incluye otras tres citas para el día 8: un taller de cianotipias a cargo de Roberto Hernández, que tendrá lugar en el edificio VS22 a las 11.30 horas; la actividad 'La Platera Minutera' de Alba García Fijo, a las 13.30 horas en la Plaza de la Soledad; y un visionado de porfolios con Dimitri Stefanov en la sede de la Fundación CB a las 10.00 horas.

Este es el programa de exposiciones del festival Negativo:

Badajoz Del 17 de octubre al 17 de noviembre También somos...

El 17 de octubre a las 20.00 horas se inaugura la exposición 'También somos...', de Blanca González, que se exhibirá hasta el 17 de noviembre en la Plaza Alta de Badajoz.

Badajoz Del 29 de octubre al 28 de noviembre José Rebollo López

El 29 de octubre a las 19.00 horas se inaugura la exposición 'José rebollo López: El desnudo en la fotografía esteoscópica del Fondo Vidarte Rebollo', de Juan Carlos Vidarte. La muestra se puede visitar en la sede de la Fundación CB (Calle Montesinos, 22) hasta el 28 de noviembre.

Zafra Del 30 de octubre al 29 de noviembre Azagala. Esquinas de luz

La exposición 'Azagala. Esquinas de luz', de Fran de la Cruz, se exhibirá en el centro cultural Santa Marina de Zafra del 30 de octubre al 29 de noviembre. La inauguración será el día 30 a las 19.00 horas.

Badajoz Del 31 de octubre al 4 de diciembre Desde un balcón de la Plaza Mayor

La sala Santa Marina de Badajoz acogerá la muestra 'Desde un balcón de la Plaza Mayor', de Ramón Espada, del 31 de octubre al 4 de diciembre. La comisaria de la muestra, que se inaugura el día 31 a las 19.00 horas, es Laura Covarsí.

Badajoz Del 4 al 27 de noviembre Imágenes iniciáticas 25

El 4 de noviembre a las 13.00 horas se inaugura 'Imágenes iniciáticas 25', del alumnado del fototaller de las aulas culturales Uex. La exposición se exhibirá en la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación hasta el 27 de noviembre.

Badajoz Del 4 al 29 de noviembre Personajes III

La muestra 'Personajes III', de la Agrupación Fotográfica Extremeña, se podrá visitar en la galería Arte Joven del 4 al 29 de noviembre. La inauguración tendrá lugar el día 4 a las 19.00 horas.

Olivenza Del 5 de noviembre al 7 de diciembre Código Low

La inauguración de la muestra titulada 'Código Low', de la Agrupación Fotográfica Extremeña, será el 5 de noviembre a las 13.00 horas en el Museo Etnográfico de Olivenza. La exposición se exhibe hasta el 7 de diciembre.

Mérida Del 6 al 28 de noviembre Pancolono

El centro cultural Santo Domingo de Mérida acoge, del 6 al 28 de noviembre, la exposición 'Pancolono', de J.J. Guisado. La inauguración tendrá lugar el día 6 a las 19.00 horas.

Badajoz Del 7 al 30 de noviembre Ícaro

Del 7 al 30 de noviembre se podrá visitar, en el Museo de Bellas Artes de Badajoz, la exposición titulada 'Ícaro', de Irene Zottola. La muestar se inaugurará el día 7 a las 12.00 horas.

Badajoz Del 7 de noviembre al 8 de diciembre Blue, blue, blue

La exposición 'Blue, blue, blue', de Roberto Hernández', se instalará en la sala Vaquero Poblador, junto al patio de columnas, del 7 de noviembre al 8 de diciembre. La inauguración tendrá lugar el día 7 a las 13.30 horas.

Badajoz Del 7 al 28 de noviembre Amén / Connection

La sede de la Fundación CB, ubicada en el número 22 de la calle Montesinos, acogerá dos exposiciones del 7 al 28 de noviembre. La muestra 'Amén', de Dimitri Stefanov, se inaugura el día 7 a las 19.00 horas y 'Connection', de los alumnos de la escuela BECA, a las 19.30 horas.

Badajoz Del 7 de noviembre al 12 de diciembre Friends of Dorothy

La exposición 'Friends of Dorothy', de Emilio Jiménez, se instalará en la sala Artex. La muestra se inaugura el 7 de noviembre a las 20.30 horas y se podrá visitar hasta el 12 de diciembre.

Badajoz Del 8 al 28 de noviembre El salto

El edificio VS22, situado en el número 22 de la calle Virgen de la Soledad de Badajoz, acogerá la exposición 'El salto', de José Lorrüe. La inauguración será el 8 de noviembre a las 12.00 horas y se podrá visitar hasta el día 28.

Badajoz Del 8 al 30 de noviembre Where fireflies unfold

Del 8 al 30 de noviembre se exhibirá, en el Museo Extremeño e Iberoamericano de Aret Contemporáneo, la exposición 'Where fireflies unfold', de Óskar Alvarado. La inauguración tendrá lugar el día 8 a las 20.00 horas.

Villafranca de los Barros Del 13 de noviembre al 15 de diciembre Rituales de la Iberia mágica

La exposición 'Rituales de la Iberia mágica', de Víctor Manuel Pizarro, se exhibirá en la casa de la cultura de Villafranca de los Barros del 13 de noviembre al 15 de diciembre. La inauguración será el día 13 a las 19.00 horas.

Temas

Badajoz