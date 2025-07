Un profesor de la UEx, entre los mejores docentes universitarios de España

Judit Molina Lunes, 21 de julio 2025, 11:05 Comenta Compartir

La excelencia educativa extremeña vuelve a tener presencia en los Premios Educa Abanca 2025, conocidos como los «Goya de la educación». Si hace unos días conocíamos la nominación del maestro pacense José Durán Cordero, docente en el colegio FEC Nuestra Señora de la Asunción de Badajoz, en la categoría de Educación Infantil, ahora es otro profesional de la región, José Martín Gamonales Puerto, quien se suma a la lista de candidatos, esta vez en la categoría de Mejor Docente de Universidad.

Gamonales, natural de Alcuéscar, Cáceres, es profesor e investigador en la Universidad de Extremadura, donde desarrolla su labor en la Facultad de Educación y Psicología de Badajoz. Para él, la nominación ha sido una «mezcla de gratitud, responsabilidad y alegría». «Es la tercera vez que me nominan y, sinceramente, no me lo esperaba. Es un honor enorme, sobre todo porque son los propios estudiantes quienes proponen las candidaturas», reconoce.

La pasión por la docencia le llegó después de un proceso de búsqueda personal. «De pequeño soñaba con ser arquitecto o maestro de Educación Física. Incluso estudié el ciclo formativo de delineante, pero esa etapa me ayudó a darme cuenta de que mi verdadera vocación estaba en la enseñanza y la investigación en Actividad Física y Discapacidad», cuenta. Una vocación que ha consolidado con la diplomatura en Magisterio, la licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, varios másteres y un doctorado en Ciencias del Deporte.

El profesor extremeño compagina su labor docente con la investigación, especialmente en proyectos de educación física inclusiva y promoción de la actividad física entre personas con discapacidad. «Lo que más me motiva es acompañar a los alumnos en su proceso formativo, fomentar una enseñanza cercana, crítica y transformadora, y conectar la docencia con la investigación. Me apasiona trabajar en proyectos que generan igualdad de oportunidades a través del deporte, visibilizar realidades diversas y formar profesionales comprometidos con una sociedad más justa e inclusiva», destaca.

En la Facultad de Educación y Psicología de Badajoz se siente «muy afortunado» de trabajar rodeado de un equipo «humano y profesional muy implicado». De hecho, asegura haber recibido numerosas muestras de cariño tras conocerse su nominación. «Compañeros, miembros del departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal, y especialmente el alumnado me han felicitado. Y eso, sinceramente, da verdadero sentido a este reconocimiento», afirma.

El profesor no olvida sus raíces ni la historia de su familia. «Vengo de una familia humilde, sencilla y trabajadora. Mis abuelos paternos fueron vaqueros y porqueros, y los maternos, pastores de ovejas y cabras. Se han dejado la piel en el campo. Por eso, este reconocimiento también es para ellos y para mi pueblo, Alcuéscar», asegura.

