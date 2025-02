«Es la primera vez en mi vida que voy a tener una habitación para mí solo»

Adrián Fajardo tiene 20 años y desde hace una década ocupa una pequeña vivienda en la calle Amparo cedida por el Ayuntamiento de Badajoz, en una de las zonas más deterioradas del Casco Antiguo. Allí ha vivido hasta ahora con su madre, adjudicataria de una ... de las viviendas sociales en alquiler concedidas por la Junta de Extremadura en el bloque que ha sido rehabilitado en la barriada de Suerte de Saavedra.

–¿Qué siente después de abrir la puerta de su nuevo hogar?

–Es como si nos hubiera tocado la lotería. Ahora estábamos viviendo en una casa baja de la calle Amparo, en un salón que mide 28 metros cuadrados. Por primera vez en mi vida voy a tener mi propia habitación.

–Allí no está bien, porque ya es mayor y se da cuenta de lo que hay alrededor (añaden sus tíos).

–¿Cuánto tiempo llevan esperando una vivienda social como esta?

–Nueve o diez años, desde que nos dieron el piso en la Plaza Alta, pero este no tiene nada que ver. Lo primero que he hecho al entrar es elegir mi habitación, esta tiene mucha luz. En la calle Amparo no podía ni abrir la ventana.

–¿Trabaja?

Actualmente no. Este piso nos va a servir de mucha ayuda.

–¿Conoce a las familias que se vienen a este bloque?

–Hay algunas que sí. La mujer que va a vivir enfrente es como mi tía.