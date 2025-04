El primer autobús que une Badajoz y el aeropuerto llega vacío

Con un zumo de naranja y un portátil Daniela Martínez pasaba el tiempo en la cafetería del aeropuerto de Badajoz, donde ha esperado un par ... de horas para coger un taxi hasta el centro de la ciudad, hasta donde ha venido desde Madrid por trabajo. «No sabía que habían puesto transporte público porque vengo una vez cada tres meses. Así que lo primero que he hecho al bajar del avión ha sido venir a la cafetería a desayunar y en ese intervalo se ha marchado el autobús», contaba desanimada.

Su vuelo aterrizó a las nueve menos diez y el segundo autobús de la línea 12, que hoy por primera vez ha comenzado a prestar servicio a los viajeros del aeropuerto, llegó a la parada que tiene asignada a escasos metros de la puerta de salidas a las 09.24 horas. Las obras que aún continúan en la carretera que va hasta la terminal de vuelos retrasaron unos minutos la llegada del vehículo de Tubasa que en su segundo viaje también llegó vacío.

El autobús entró en el aeropuerto, paró, abrió las puertas y los únicos en subir fueron los medios de comunicación que acudieron a informar sobre el primer viaje en transporte público entre el aereopuerto y la ciudad. Pero no los pocos viajeros que aún quedaban por la estación y que veinte minutos antes habían llegado desde Madrid.

Mientras el autobús se marchaba hacia Balboa Alberto Otamendi salía hacia el parking con su maleta. «No tenía ni idea que ya había transporte público para ir hasta Badajoz, por lo que había avisado a una compañera de trabajo que ha sido quién ha venido a por mí», contaba.

Este sanitario viaja esporádicamente hasta Badajoz a dónde viene a pasar unos días por trabajo. «Vengo a la zona hospitalaria, no sé cuál es la línea de aubotús que han implantado pero igual tampoco nos soluciona nada a los viajeros si no pasa por el centro o nos deja cerca de él», afirmaba Otamendi.

Frecuencia horaria

Por el momento la línea 12 que parte de Sinforiano Madroñero, pasa por Pardaleras, Ricardo Carapeto y Villafranco del Guadiana hasta Balboa, solo para en el aeropuerto seis veces al día. Un recorrido que tarda media hora en completa, y que según indicó ayer el concejal delegado, José Luis González, «la frecuencia de la línea será acorde a la programación de llegadas y salidas de vuelos». Así el autobús que completa el trayecto hasta Balboa entra en el aeropuerto por la mañana a las 08.20 y a las 09.20 horas.

Mientras que por la tarde los horarios son a las 15.20, 16.20, 18.20 y 19.20 horas. Y solo hay servicio de lunes a viernes, lo que preocupa a viajeros y trabajadores. «La frecuencia y la ubicación que tenga la línea que presta servicio determinará que se utilice o no. Hoy han venido a por mí, no me importa esperar 20 minutos al autobús, pero si no llega al hospital seguiré yendo en coche», zanjó.

A quienes tampoco benefician estos horarios es a los casi 40 trabajadores que a diario acuden hasta el aeropuerto. «La mayoría de los trabajadores de Iberia viven en Badajoz y tienen que estar en su puesto a las 07.30 horas, por lo que el autobús no es una opción para ellos porque el primero llega una hora más tarde de la que comienzan los turnos», explicaba a HOY una de las trabajadoras del aeropuerto, Lucía Lobos.

Para esta trabajadora la línea debería prestar servicio durante todo el día, independientemente de la frecuencia de los vuelos. «La línea 12 que llega hasta Balboa comienza a funcionar a las 06.45 horas y presta servicio hasta las 23.30. El aeropuerto debería ser una parada más del itinerario en todos los viajes que realiza diariamente«, subrayó la trabajadora.

Esta línea que tiene una frecuencia de 60 minutos hasta Balboa es la que han utilizado hasta hora muchos de los pasajeros para llegar a coger su vuelo. «He visto muchas veces a viajeros con las maletas caminar el kilómetro que separa Balboa de la terminal porque no había autobús», recuerda Lobos.

Por otro lado el horario al que comienza el servicio tamopco soluciona el problema de transporte a los viajeros que vuelan a priemera hora. «Hay vuelos que salen a las nueve de la mañana, sabemos que es un aeropuerto pequeño pero si el primer autobús llega a las 8.20 horas no da tiempo a hacer el embarque, que normalmente se realiza con una hora de antelación», contaba.

Pese a que el servicio debe mejorar, los trabajadores están contentos por tener ya conexión con Badajoz. «Es algo que hacía muchísima falta. Lo que necesitamos es que funcione y nos lo dejen durante todo el año y no solo cinco días a la semana, porque excepto los sábados aquí hay vuelos todos los días», explicó.

Un servicio que al menos hoy no ha afectado a los taxistas que a diario transportan a los viajeros que llegan por el aire a Badajoz. «Todo el mundo no tiene la posibilidad de costear un taxi. A mi me han llegado a cobrar hasta 25 euros por dejarme en el centro de la ciudad, y si en el autobús apenas me gasto dos euros, está claro que prefiero ir en bus. Pero ya tendrá que ser otro día», decía Daniela Martínez mientras esperaba su taxi.