Los Premios de la Provincia reconocen la constancia y la contribución a Badajoz

La solemnidad de la entrega y la alegría del reconocimiento se han dado la mano este martes en el Paraninfo de la Diputación de Badajoz ... , donde la institución provincial ha concedido los ocho Premios de la Provincia. Con ellos, el organismo presidido por Miguel Ángel Gallardo ha reconocido labores que van desde el fomento de la cultura y el deporte al emprendimiento, la innovación y la integración.

Miguel Ángel Gallardo ha expresado esta mañana su satisfacción por este homenaje y ha dicho que la provincia es un buen lugar para cumplir los sueños. El presidente ha subrayado la importancia del reconocimiento para visibilizar el trabajo que se desarrolla en la provincia y ha añadido que los ocho galardonados demuestran que Badajoz es una tierra de oportunidades. «Cada historia es un proyecto que merece brillar con luz propia», ha aseverado antes de dedicar unas palabras a cada uno de los ocho galardonados. «Sois nuestros referentes, y de aquí en adelante, lo seréis siempre».

Por segunda vez, esta entrega de premios tiene un acto propio dentro de las actividades que celebra por el Día de la Provincia de Badajoz. Hasta 2023, la institución hacía entrega de estos premios y de las medallas el mismo día. Pero desde el año pasado el gobierno provincial prefirió realizar dos actos distintos para realzar las dos categorías. Las medallas, por tanto, tendrán su propia celebración el próximo sábado día 26 de abril en la Casa de la Cultura de Olivenza.

Lo cierto es que la ceremonia de hoy ha tenido su propio empaque. Los galardonados mostraron emoción y agradecimiento por el reconocimiento a su tarea, con la que cada uno contribuye a mejorar la provincia.

El Premio de la Cultura ha sido para Teodoro Gracia. Este dramaturgo, escritor y alma del Festival Nacional de Teatro Vegas Bajas, referente cultural de Puebla de la Calzada y del mundo rural, se ha mostrado muy feliz. «He tenido tres pilares muy importantes en mi trayectoria: la familia, que me ha apoyado siempre; el acompañamiento de personas muy importantes que me han apoyado en los proyectos; y al Ayuntamiento de Puebla de la Calzada, donde he sido concejal durante treinta años».

Ampliar Francisco Javier Nieto, director adjunto de Bodegas Romale, recibe el premio de manos de la vicepresidenta de la Diputación Raquel del Puerto. JV ARNELAS

Desde el Club Atletismo Perceiana Extremadura (CAPEX), de Villafranca de los Barros, ha hablado su presidente, Jesús Nieto Rodríguez, tras recoger el galardón de Premio Deporte y Vida Saludable. Esta organización es ejemplo de fomento del deporte base y de alto nivel, con figuras como el medallista olímpico Álvaro Martín. Este 2025 cumple su 25 aniversario tras un largo recorrido. De ocho integrantes en el año 2000 han pasado a 431 socios en este 2025. Jesús Nieto se ha mostrado emocionado por el crecimiento de la iniciativa hasta recoger este martes el reconocimiento. «Sabemos nuestra realidad, somos personas humildes, pero tenemos la gran suerte de tener mucha voluntad y pasión, y nos hemos mantenido firmes e inquebrantables por la idea que tuvimos hace 25 años». Este año organizan un campeonato de España en Villafranca. «Desde un pueblo se pueden hacer cosas muy grandes», ha afirmado.

«Desde un pueblo se pueden hacer cosas muy grandes» Jesús Nieto Presidente del club de atletismo CAPEX

Muy emotivo ha sido el momento en que Petra María Carrasco ha tomado la palabra en nombre de EcoinnovaSocial, que ha sido recompensada por el centro especial de empleo de Mérida en el que apuesta por la inclusión laboral de personas con discapacidad con una tarea pionera. Se dedican a transformar residuos de corcho en biomortero y por ello han sido merecedores de la categoría Economía Verde y Circular. Petra María Carrasco ha recordado el apoyo del Ayuntamiento de Mérida en sus inicios. «Es para mí un honor venir a recibir este reconocimiento, fruto de la fusión social y empresarial, y agradecemos este premio que nos motiva a seguir trabajando por una economía más sostenible e inclusiva, y que apuesta por la integración en un futuro más verde, más justo y más solidario».

La innovación es una de las señas de la Cooperativa Nuestra Señora de Perales, dedicada al aceite de oliva y que es la de mayor dimensión en Extremadura en el sector agroalimentario, ya que cuenta con 260 cooperativistas. Su compromiso social y el relevo generacional que fomentan les ha valido el reconocimiento Premio Emprendimiento. «Este premio es un orgullo inmenso, pero sobre todo un logro de quienes nos precedieron y sentaron las bases de lo que hoy somos», ha subrayado su presidente, Miguel Monterrey. Tras 46 años de funcionamiento, Monterrey ha recordado a todos aquellos que hacen posible el día a día de la cooperativa y su éxito desde su pueblo, Arroyo de San Serván.

El empoderamiento y la integración son dos de las características de la Fundación Cultural Ruy López, y que le han valido llevarse este martes el Premio Igualdad. De Almendralejo, destaca por su trabajo con mujeres inmigrantes, mayores y jóvenes. La presidenta de la fundación, Ana Macías, ha hablado acompañada de la vicepresidenta. Ambas han destacado que llevan 19 años trabajando con mujeres inmigrantes, que «sufren una doble o triple discriminación: racial, laboral, religiosa... y son parte de nuestra sociedad. Ser parte de Extremadura y de la provincia de Badajoz es fundamental, porque por un lado perdemos habitantes y por otro los ganamos».

Su vicepresidenta ha explicado que su madre fue usuaria de los talleres de la fundación. Aprendió a leer y escribir en la fundación, donde han conseguido que las madres y ahora también las hijas hayan podido desarrollarse, estudiar carreras y trabajar. «Es un orgullo estar aquí y dar visibilidad a un colectivo que aporta muchísimo», ha agradecido a la Diputación su premio.

El Premio Innovación y Calidad Turística también se ha ido a Almendralejo, a las Bodegas Romale, que se ha convertido en un referente en enoturismo, sostenibilidad e innovación dentro de la Denominación de Origen Cava. Su director adjunto, Francisco Javier Nieto Ortiz, se ha mostrado satisfecho por el reconocimiento y ha dicho que supone una «motivación importante que anima a seguir día a día (...) para hacer grande a Almendralejo y a la comunidad autónoma». Ha tenido un recuerdo a todos los trabajadores de las bodegas, a los que ha agradecido su entrega.

El galardón de Integración Social y Laboral de Personas con Discapacidad ha sido este 2025 para Inés María Felipe Vidigal. Esta piragüista de Olivenza es la primera española paralímpica en su disciplina y ha participado en competiciones por todo el mundo. La Diputación pacense le ha reconocido por ser ejemplo de superación e inclusión. Inés María Felipe ha destacado que «el deporte es una forma de superarme día a día, es una herramienta muy poderosa para las personas con discapacidad y una forma de demostrar lo que somos capaces de conseguir y de hacer ver que la discapacidad no nos define ni nos limita».

«El deporte es una herramienta muy poderosa para las personas con discapacidad» Inés María Vidigal Piragüista Paralímpica

Desde Navalvillar de Pela ha llegado una delegación del instituto Lacimurga Constantina Iulia, que ha sido condecorado con el Premio Objetivos de Desarrollo Sostenible por su innovador proyecto Lacimurga ODeSea, que ha implicado a más de mil personas en acciones vinculadas a los objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS). Dos de los alumnos, Eduardo y Irene, han subido al escenario del Paraninfo con su profesora y director.

Eduardo ha explicado que las asignaturas habituales se complementan con el complemento de objetivos de desarrollo sostenible. Irene, por su parte, ha destacado que este tipo de actividades le permiten adoptar una serie de habilidades paralelas a las que proporciona la educación tradicional. «La vida no se divide en asignaturas», ha destacado Irene, que ha destacado que las 40 actividades que han permitido al premio han sido posibles gracias a la coordinación y colaboración de muchas personas de su municipio.

Esta entrega forma parte de los actos por el Día de la Provincia, que este 2025 tiene por lema 'Tus Raíces, Tu Futuro'. Con ello se quiere homenajear a quienes apuestan por la región y contribuyen a un futuro mejor en los municipios de la provincia. Son los alcaldes los que proponen los premiados a la Diputación.

El acto ha contado con las actuaciones del 'Aurora Samino Trío', ha estado presentado por la periodista de Canal Extremadura Ana Gragera, guardó un minuto de silencio al inicio en recuerdo del Papa Francisco.