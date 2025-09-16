«Nadie sabe lo que he tenido que pasar para llegar a coordinador de Protección Civil»

El acto de la entrega de premios en el día de la Policía Local de Badajoz ha dejado varios reconocimientos por la labor ejercida ... en este periodo.

El suboficial de Operaciones del Servicio de Bomberos del Ayuntamiento de Badajoz, Jerónimo Hernández Sánchez, ha recibido un premio honorífico por su labor y trayectoria como coordinador jefe de Protección Civil. Cargo que desarrolló desde 2019 hasta marzo de este mismo año.

Un reconocimiento que le ayudará a seguir trabajando como lo ha seguido haciendo hasta ahora. «Muy orgulloso, no solo por mí, sino por mi familia también, porque nadie sabe por lo que he tenido que pasar para llegar hasta aquí».

Jerónimo Hernández ha contado a HOY que siempre quiso formar parte de Protección Civil, y durante muchos años lo estuvo intentando hasta que en 2019 aprobó la oposición y pudo entrar. «Estaba pasando una de mis peores épocas profesionales y pude volver a ilusionarme en mi vida». Ha resaltado que lo más importante es la ilusión por el trabajo: «Si te gusta lo que haces no tendrás que trabajar nunca».

Por otro lado, el policía Javier Morales López ha sido reconocido por su trabajo como instructor en la Academia de la Seguridad Pública de Extremadura. Desde el centro ofrecen cursos de formación dirigidos a nuevos agentes y se colabora con otros cuerpos de seguridad para su formación.

«Es una profesión que, si bien es duro entrar y aunque no deja de ser duro una vez dentro, es muy satisfactoria. No solo nuestra función es represiva sino que también salvamos vidas. Es una profesión que recomendaría a cualquiera probarla y vivirla, ya que dentro se entienden muchas cosas», ha expresado.

Javier Morales ha comentado la importancia del trabajo en equipo: «Somos como una familia, cuando nace un hijo es como si todos fuéramos padres otra vez. Se requiere de mucha solidaridad, no solo en el trabajo y en el día a día, sino también en los cambios de turno, en todo lo que rodea el contexto de la policía, porque trabajamos en Navidad, pasamos muchas cosas entrañables con los compañero».

El profesor de la academia ha explicado que en el centro se ofrece formación durante todo el año y muy amplia que abarca varias profesiones de cuerpos de seguridad, como cursos para bomberos.

Por otro lado, ha habido otras distinciones. Como es el caso de Juan Francisco Silverio Lucio, que ha recibido la distinción de quince años de permanencia en la Policía Local de Badajoz. «Es una de las medallas más inadvertidas, pero llevar quince años en la Policía me parece igual de meritorio que el resto», ha comentado

Ha resaltado que la Policía Local es un cuerpo que tiene que ser un ejemplo para la ciudadanía y estar al deber de los demás. Además ha querido resaltar la labor de la Policía Judicial de Tráfico: «Creo que no está tan valorada como otras de nuestras funciones y esa concretamente es nuestra competencia exclusiva».

Por otro lado, a Francisco Carballo le han dado un reconocimiento por la labor que desarrolla en la unidad de Extranjería. La labor principal es la colaboración con la Policía Local en el Ayuntamiento de Badajoz para que los empadronamientos y registros de los ciudadanos se hagan de formar adecuada.

«Es mucho trabajo el que realizamos y se agradece que lo reconozcan. A los jóvenes que quieren seguir esta carrera les diría que estudien y se preparen porque merece la pena, es un trabajo que si te gusta estarás muy contento», ha señalado.