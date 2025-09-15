Gragera quiere mejorar la seguridad en colegios, el José Pache o la estación de autobuses

Miriam Rubias Lunes, 15 de septiembre 2025, 17:54 | Actualizado 18:38h. Comenta Compartir

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha citado la seguridad vial en los entornos escolares y la situación del antiguo estadio José Pache o la del entorno de la estación de autobuses entre los retos de la Policía Local para el nuevo curso.

Así se ha pronunciado este lunes en el Teatro López de Ayala, durante el acto de entrega de premios, distinciones, condecoraciones y reconocimientos de la Policía Local de Badajoz, con motivo de su patrona y la de la ciudad y que se desarrolla todos los años para reconocer el trabajo del cuerpo.

Gragera ha señalado, en relación al arranque del curso escolar, que van a trabajar en intentar mejorar la movilidad en los entornos de los centros escolares, ante lo que ha recordado que, a lo largo del año pasado, constataron que había «ciertas dificultades» para poder conciliar los horarios de entrada y de salida con el tráfico y su fluidez, lo que provocaba retrasos en el transporte público urbano de viajeros y la gente que va a trabajar en ese medio o en los particulares que pasaban por esas zonas.

Esto es uno de los «grandes objetivos», junto con la mejora de todo lo relacionado con el cumplimiento de las ordenanzas municipales. Por ello, ha recordado las campañas de concienciación cívica y ciudadana puestas en marcha para que los vecinos de la ciudad les ayuden a conservar mejor los espacios públicos, a través de la limpieza y de la recogida de los excrementos y deposiciones.

Según el alcalde, la seguridad vial «siempre» es uno de los «factores fundamentales» en los que trabajan a través de los controles rutinarios y aleatorios de alcoholemia, a la par que se plantean «nuevos retos» como seguir colaborando con la Policía Nacional, a la que felicita por las operaciones que ha desarrollado en las últimas semanas para garantizar la seguridad ciudadana.

Gragera también ha reconocido que uno de los retos es la situación del José Pache y ha apuntado que van a seguir ofreciendo la colaboración a todos los cuerpos y a todos los servicios sociales para que puedan darle «una solución definitiva», mientras que la situación del entorno de la estación de autobuses es otro que le preocupa y en relación a lo cual este lunes reivindicará la colaboración y la coordinación de todos los actores para intentar mejorar las condiciones de este entorno.

Por otro lado, ha citado el Casco Antiguo como una «seña de identidad» de la ciudad en la que gracias a los operativos que ha desarrollado la Policía Nacional en las últimas semanas «parece» que se está «poniendo coto» a los puntos de venta de drogas.

La Policía Local de Badajoz cuenta con unos 210 policías y ha crecido con 12 nuevas plazas de agentes que se sacaron hace dos años. Actualmente tienen en oferta pública de empleo 29 plazas que van a cubrir algunas jubilaciones y permitirán que el cuerpo vea incrementada una plantilla de la que están «muy contentos y orgullosos».

Entrega de premios de la Policía Local

Por otro lado, Ignacio Gragera se ha referido a un año en el que se han tenido que vivir «situaciones muy desagradables y muy complicadas, emergencias en algún caso prácticamente desconocidas hasta la fecha» como el apagón. También ha destacado que se reconoce la labor y el compromiso de la Policía Local tanto en su labor diaria en la ciudad, como la que han realizado con motivo de la dana en Valencia.

En relación a esta catástrofe, ha recordado que se pusieron a disposición y acudieron para ayudar y devolver todo lo que los pacenses recibieron en 1997 como consecuencia de la riada. «Nuestra Policía Local se desdobló, se hizo presente allí y por eso también hacemos un reconocimiento especial al trato que tuvieron con ellos todos los mandos policiales en Valencia», ha dicho.

Por ello, está presente en este acto el comisario principal de Valencia o el jefe de Policía Local de Massanassa (Valencia). También ha mostrado la satisfacción que supone contar con el resto de cuerpos policiales y con la representación tanto de la Delegación del Gobierno como de la Junta de Extremadura y de la Academia de Seguridad Pública.

Entre los premiados o reconocidos este lunes cabe destacar a Fernando Las Heras, comisario principal de la Policía Local de Valencia, que ha destacado a los medios la importancia, no de que les reconozcan a ellos mismos, sino ellos a su vez la labor que hizo la Policía Local de Badajoz y «muchas» otras y Fuerzas de Seguridad de toda España.

«Demostramos que somos un gran país que, cuando estamos en dificultades, sabemos ayudar los unos a los otros. Cuando vinieron estábamos con el agua al cuello, nunca mejor dicho, estábamos desesperados porque la catástrofe fue inmensa y la mano que nos tendió la Policía Local de Badajoz, entre otras, fue decisiva para poder avanzar», ha reconocido.

El acto ha contado con la presencia del delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, quien ha destacado el compromiso y la colaboración entre Policía Local y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para mejorar y garantizar los niveles de seguridad ciudadana.

180º aniversario

El superintendente jefe de la Policía Local de Badajoz, Rubén Muñoz ha agradecido a los miembros del cuerpo que, de manera voluntaria, acudieron a Valencia para prestar su ayuda durante las «terribles» inundaciones causadas por la dana; así como la labor realizada durante el apagón y el trabajo en la regulación del tráfico y en la atención a los ciudadanos; o cuando en julio y agosto se enfrentaron «a una de las pruebas más duras, los repetidos incendios que asolaron el perímetro de la ciudad».

Muñoz ha anunciado que la Policía Local de Badajoz conmemorará su 180º aniversario en 2026, un «acontecimiento histórico» para el cuerpo y para «toda la ciudad» desde que el 16 de julio de 1846, una vez aprobados los presupuestos, el alcalde Manuel Molano dispusiera que se diera inicio a la selección de los cinco hombres que debían cubrir las vacantes de guardia municipal.

«Generaciones de policías han desempeñado su labor con entrega, profesionalidad y vocación de servicio público y en 2026 queremos homenajearles, además de proyectar el futuro de una policía local moderna, cercana y adaptada a las necesidades de la sociedad pacense», ha reconocido.

En la celebración de actividades del acto se impulsará, por la jefatura, la concesión de la medalla de la ciudad al cuerpo por su contribución al bienestar, seguridad y prosperidad de Badajoz en estos 180 años.