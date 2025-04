José Antonio Rosa, uno de los impulsores de la Asociación Dando Color y Calor, especializada en la atención de familias de niños enfermos de cáncer, ... pronunciará el pregón oficial de la Semana Santa de Badajoz el próximo 25 de marzo. Rosa es doctor en Psicología además de graduado en Ciencias Religiosas y forma parte del equipo de Recursos Humanos de Maristas Mediterránea, pero por encima de la formación académica y profesional están su dedicación a la pastoral juvenil y su decidida apuesta por el voluntariado social desde el colegio de los Hermanos Maristas de Badajoz, dos facetas de las que hablará en su pregón.

–¿Cuál es la primera Semana Santa que recuerda?

–Yo nací en Villafranca de los Barros y aunque vivíamos en Badajoz recuerdo que al llegar la Semana Santa siempre íbamos al pueblo para salir con la Hermandad del Cristo de la Fe y Nuestra Señora de la Amargura. Éramos 40 primos y nos encantaba participar en esa procesión, que es la del silencio.

–¿Y cuál fue su primera Semana Santa en Badajoz?

–Siendo un chaval empecé a participar en la pascua que organizaban los maristas y eso me tenía ocupado cada año a partir del Miércoles Santo. Pero trabajando ya en el colegio organizamos una exposición con las túnicas de todas las cofradías y coincidió que el sábado anterior al Domingo de Ramos Miguel Ángel Corral, que en paz descanse, y Juan Martín, el hermano mayor de San Roque, me invitaron a ir a ver cómo preparaban a la Virgen de la Palma. Fuimos Eva y yo, todavía no había nacido el mayor de nuestros tres hijos, y estando allí me animaron a salir con la Borriquita. Eso pasó en 2005 y al día siguiente salí en la procesión.

–¿Qué sentido tiene la Semana Santa para el pregonero de 2023?

–Para mí la Semana Santa es acompañar a Jesús en su pasión, muerte y resurrección. La Semana Santa evidencia lo importante que es para nosotros querer vivir desde los principios que el Evangelio nos propone, dar vida allá donde estemos, en nuestra casa, en nuestros trabajos, con quien especialmente más lo necesite. Eso es para mí la Semana Santa, expresar públicamente durante esos días algo que se hace realidad cada día durante todo el año.

–¿Cumplen las cofradías con esta misión?

–'La procesión va por dentro' es un libro de Daniel Cuesta, un sacerdote jesuita que recupera esa espiritualidad cofrade de misericordia, solidaridad y compromiso que da sentido a las hermandades. Me gustaría que mi pregón anime a avanzar en ese camino y al mismo tiempo voy a invitar a las personas que no están tan cercanas al Evangelio a compartir un espacio de encuentro en el que puedan salir a flote esas motivaciones que son compartidas por todas las personas que apuestan por la fraternidad.

–¿Tiene escrito ya su pregón?

–Faltan unos días pero ya lo he terminado. Voy a invitar también a los jóvenes a que vean en esta forma de vivir una opción en la que pueden encontrarle sentido a la vida, en la que pueden encontrar sentido a los estudios, a la familia, a las tareas en las que se implican...

–La Semana Santa de Badajoz tiene imágenes muy valiosas, ¿cuál es la suya?

–Me resulta difícil porque yo he vivido de niño en Muñoz Torrero, en el corazón de la Semana Santa. Me identifico con todas las cofradías, pero me voy a quedar con esta de la que participo activamente, que es la de San Roque, porque es la de los niños y yo soy marista. Me gusta porque es una cofradía que nos propone salir a la calle de una manera sencilla. Hablamos de una borriquita, y de ese servicio que presta la Virgen de la Palma con esa actitud de niña-mujer tan bonita de apertura que expresan sus manos abiertas. Y de ese Cristo de la Paz que nos anima a vivir en paz, de forma coherente con lo que Dios te ha dado y que tú sacas afuera hacia los demás.

–¿Alguna vez se ha encontrado a esas imágenes en la calle?

–En la vida del voluntario te encuentras muchas veces a personas que representan a María a los pies de la cruz. Yo siempre recuerdo a Aarón, el primer niño que vimos morir en la planta de Oncología del Perpetuo Socorro. Tenía cinco años y en la reunión que tuvimos pocos días después de su fallecimiento uno de los voluntarios contó que ese día había ido con ganas de dejar el voluntariado pero que había decidido seguir porque gracias al trabajo que hacíamos ese pequeño había vivido feliz, como un niño, hasta el último día de vida. Justo eso es el voluntariado, estar con quien más lo necesita a pesar de nuestras limitaciones.