El PP renueva sus diputados provinciales en Badajoz

El PP cambia las caras que le representarán en la Diputación de Badajoz. Solo dos de los seis diputados que han tenido en los últimos ... cuatro años volverán a sentarse en el salón de plenos de la calle del Obispo. Serán Juan Antonio Barrios, alcalde de Fuente del Maestre y que seguirá siendo el portavoz de la oposición, y Manuela Sancho, alcaldesa de Talavera.

A estos se unirán por primera vez los alcaldes Moisés García (Villar del Rey), Roberto Romero (Lobón), Juan Carlos Benítez (Oliva de Mérida), Gregorio Gallego (Zahínos) y Natividad Fuentes (Azuaga). Además, irán los concejales Lourdes Barragán (Villanueva) y Carmen Romero (Villafranca). A estos se unirán los ediles Gema Cortés y Eladio Buzo, del Ayuntamiento de Badajoz.

De esta manera, alternan la presencia de aquellos alcaldes que ganan elecciones, como Roberto Romero en Lobón, con otros populares de peso orgánico que pasan de la política regional a la municipal, como Gema Cortés. No estará el presidente provincial del partido, Manuel Naharro, dado que será diputado regional.

Los populares tendrán este mandato once escaños, cinco más que entre 2019 y 2023. Los representantes son designados por los partidos en función de los resultados de las elecciones municipales y por partido judicial.

El PP deja de contar con Jesús Coslado y José García Lobato (que no son concejales en Badajoz y Almendralejo, respectivamente, tras el 28-M), Pedro Pablo González (Pueblonuevo del Guadiana) y Francisco Trinidad Peñato (Torremejía).

A pesar del crecimiento del PP en las elecciones en la provincia de Badajoz, que se refleja con el incremento de seis a once diputados provinciales, los socialistas seguirán gobernando con 16 representantes, aunque ha perdido cuatro y ha desaparecido Ciudadanos.

El PSOE confiará de nuevo en Miguel Ángel Gallardo para la presidencia provincial e incorporará nuevos rostros al salón de plenos, como los alcaldes de Hornachos, Francisco Buenavista, y de Villanueva del Fresno, Ramón Díaz Farias. El Ayuntamiento de Badajoz estará también representado en el PSOE provincial con su portavoz municipal, Ricardo Cabezas, aunque todo apunta a que no seguirá siendo vicepresidentes de Gallardo.

El PSOE ha renovado también a gran parte de los diputados, alternando el poder orgánico y el electoral con alcaldes de peso que acceden por primera vez a la institución. Ana Belén Vals, alcaldesa de Cabeza del Buey; Lourdes Linares, alcaldesa de Bodonal de la Sierra, Juan María Delfa, alcalde de Puebla de la Calzada, y la regidora de Valencia del Ventoso, María Concepción López.

Miguel Ángel Gallardo será el primer presidente en revalidar un tercer mandato. No hay impedimento legal para ello, pero será el primero en rebasar los ocho años al frente de la institución provincial. Ramón Rocha estuvo seis años, mientras que Juan María Vázquez y Valentín Cortés estuvieron ocho. Gallardo no siente su tercer mandato «como un premio, sino como un ejercicio de responsabilidad en el sentido de que el partido ha puesto mucha confianza en mí y siento mucha gratitud. Pero no es un regalo, sino mucha confianza». Alcalde de Villanueva de la Serena, Gallardo ha obtenido su sexta mayoría absoluta con el 61,8% de votos emitidos en su pueblo este 28 de mayo. Ha obtenido 14 de 21 concejales.

La constitución de la corporación de la Diputación tendrá lugar el sábado 1 de julio.