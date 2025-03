PP y PSOE de Badajoz aprueban una moción para restituir el Premio Nacional de Tauromaquia

R. H. Jueves, 23 de mayo 2024, 20:00 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Badajoz ha aprobado por unanimidad en el pleno de este jueves una moción conjunta de PP y PSOE en la que el consistorio insta al Gobierno a restituir el Premio Nacional de Tauromaquia otorgado por el Ministerio de Cultura; modificar la ley para la regulación de la Tauromaquia como patrimonio cultural, para incluir en ella dicho galardón y asegurar así su continuidad en el tiempo; y rechazar la supresión de este último y las palabras del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, «porque suponen un ataque injustificado a la industria de la tauromaquia, en su doble vertiente cultural y económica».

Vox no se ha querido sumar a la moción que inicialmente estaba planteada como propuesta de declaración institucional, y su concejal Carlos Pérez ha planteado que los toros «no son de derechas ni de izquierdas», sino que es «patrimonio cultural de los españoles, sin bandera, ni ideología, ni política», y ha explicado que les hubiera gustado adherirse a la declaración institucional, pero que el PP «muchas veces compra ciertos discursos de la izquierda, esta vez de la izquierda más radical», y ha mezclado tradiciones culturales de festejos populares de otros lugares de España.

Así, y ante la referencia que realiza la moción al Toro de la Vega - del que el texto dice: «No todo lo tradicional merece ser conservado. El festejo del Toro de la Vega, por ejemplo, se modificó gracias a un gobierno presidido por el Partido Popular. Es decir, no hay que asumir cualquier celebración acríticamente por el hecho de ser tradicional; hay que exigir que sea moral» - el edil de Vox ha afeado que los 'populares' han sido «un poco totalitarios» al no querer eliminar ese párrafo para que se sumaran cuando, además, no tienen la misma posición en todos los territorios.

Con el apoyo del PP y la abstención de Vox y PSOE, ha salido adelante la Agenda Urbana de Badajoz, a tenor de la cual el concejal del área, José Luis González, ha detallado que es un instrumento que va a permitir consolidar y avanzar en un modelo urbano centrado en las personas y que aglutine los «múltiples» proyectos y actuaciones actuales y los que se puedan desarrollar a futuro, además de contribuir a «aterrizar» los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los proyectos y actuaciones locales. En su turno de cierre, ha destacado además que es un documento «abierto».