El vigilante que salvó a una mujer de ser raptada en Badajoz: «Solo después te das cuenta del peligro»

Cristian Aranda, vigilante de seguridad de la planta fotovoltaica en Solana de los Barros, ha recibido una distinción este martes en el ... acto del Día de la Policía Nacional en Badajoz por su heróica actuación fuera de servicio cuando, junto a su pareja, salvaron a una mujer de ser raptada.

El hecho ocurrió el pasado 19 de julio cuando se encontraba con su pareja, Sonia Mejías, que estaba enferma, en el Hospital Universitario de Badajoz. Después de ser atendidos, salieron a coger el coche para marcharse a casa y comenzaron a escuchar gritos de auxilio.

En ese momento se encontraron con la situación. Un hombre estaba forcejeando con una mujer en el interior del vehículo. «Las intenciones del agresor eran llevarse el coche y a ella dentro. No la soltaba, la podía haber dejado allí, pero no dejaba de agarrarla», comenta Aranda.

Se abalanzó a la puerta del copiloto

Entonces no lo pensaron, su pareja, que también participó en la actuación, se abalanzó a la puerta del copiloto para intentar sacar a la víctima y él fue por la puerta del conductor. El hombre se bajó del coche, intentó agredirle y huyó.

En este momento comenzó la persecución. Cristian Aranda iba detrás del hombre que había intentado llevarse a la chica mientras que llamaba a la policía. Una vez colgó, consiguió retenerlo hasta que una patrulla que se encontraba cerca llegó y detuvo al autor del delito.

Mientras todo ocurría, Sonia Megías se quedó con la víctima todo el tiempo. Aranda reconoce el mérito de su pareja, que fue la primera en socorrer a la mujer en el momento en el que se encontraron con la situación. «Fui al hospital porque me sentía mal y al final nos encontramos con esa situación», señala Mejías.

«He estado en servicios en los que ha habido ciertas intervenciones y ha habido que actuar pero igual no. Son cosas que no te piensas, reaccionas, y solo luego una vez que pasa la situación te das cuenta del peligro, pero en el momento sólo quieres socorrer», explica Aranda.

Distinción al mérito policial

Otro reconocimiento en este acto de la Policía Nacional ha sido para el Oficial de Policía del Grupo de Estupefacientes, que ha recibido la distinción al mérito policial blanco por la trayectoria profesional junto a otros compañeros del mismo grupo. Debido a las operaciones en las que trabaja no ha querido revelar su nombre.

«Nuestro orgullo es trabajar el día a día, hay veces que salen objetivos mejores, otros peores, pero al final esto es un reconocimiento a la labor diaria», comenta a HOY.

Según ha contado, Badajoz es una provincia en la que hay bastante trafico de estupefacientes. Una de las actuaciones por las que se sienten orgullosos ha sido la 'Operación Marwan', en el centro de la ciudad. La cual resalta que ha sido posible gracias a dos compañeros que «arriesgaron el tipo».

«Somos un grupo que no es muy grande pero trabajamos todo lo que podemos. Es muy complicado, hay poca colaboración y los medios son los que tenemos».