La Policía Nacional de Badajoz aconseja hablar con los menores de los retos virales como el mataleón

«Les decimos que no se fíen, que no se pongan en peligro. Que hay retos divertidos, como el de lanzar la botella ( y que ... se quede en pie), que hay millones de retos, pero que no se jueguen la vida». Es uno de los consejos que Luis, un agente de Participación Ciudadana de la Policía Nacional de Badajoz cuando da charlas en los colegios y los institutos de la provincia. Uno de los temas que tratan son los retos virales peligrosos.

Desde la policía son muy conscientes del peligro de los retos virales y apuestan por hablarles de ellos a los escolares para que no se pongan en peligro. «Hay muchos retos peligrosos como subirse a un árbol u otro sitio alto para hacer un selfie o formar un círculo con una chica dentro y ver qué chico eyacula antes», se lamenta este agente. En las charlas que dan en los centros escolares les explican los riesgos. «No solo que se pueden hacer daño, sino que pueden cometer un delito». En el caso del mataleón, por ejemplo, aunque los dos adolescentes participen de forma voluntaria, el que asfixia al otro puede enfrentarse a cargos por lesiones. Desde Participación Ciudadana añaden que además de las charlas a los menores es fundamental la implicación de los padres que deben hablar con ellos de estas prácticas. Luis detalla que no siempre es fácil llegar a las familias. «Damos charlas en un instituto de 1.000 alumnos y vienen 15 padres». Además del proyecto Ciberexperto que se desarrolla principalmente en sexto de Primaria, desde la policía recuerdan que también se puede pedir su intervención tras detectar casos, como actualmente, porque pueden acudir al centro a dar una charla de refuerzo.

