La Policía Local de Badajoz obliga a levantar los veladores más próximos a la carrera oficial en la plaza de España

La Policía Local obligó ayer a los bares de la plaza de España a levantar la fila de veladores más próxima a la carrera oficial ... durante la procesión de la Cofradía de San Roque, con la que se abría oficialmente la Semana Santa de Badajoz.

Una hora antes de la llegada de la Borriquita a la carrera oficial, un coche de la Policía Local advirtió a los negocios de la plaza de España que solo podían mantener las mesas que estuvieran pegadas a la fachada, mientras que el resto tenían que recogerlas hasta que pasase la procesión.

La medida provocó malestar entre los clientes que habían reservado el almuerzo en la terraza para seguir después desde allí el paso de la procesión del Domingo de Ramos, la primera cuyo recorrido incluía la carrera oficial, y que tuvieron que dejar las mesas antes de la llegada de los primeros nazarenos.

Esta decisión modula la directriz que dio la propia Policía Local el pasado viernes a los bares de la plaza de España, a los que entregó en mano una instrucción pidiéndoles la retirada de las terrazas dos horas antes del inicio de las procesiones.

El Ayuntamiento desautorizó la orden de la Policía Local, asegurando que en la plaza de España no tenían que levantar los veladores porque no afectaba al paso de las procesiones

No obstante, el Ayuntamiento desautorizó la orden el mismo viernes, alegando que el bando municipal de la Semana Santa estaba por encima. «Lo que prevalece a la hora de gestionar los veladores (tanto en la plaza de España como en el resto de la ciudad) es el bando de Semana Santa», explicaron a HOY.

Sin embargo, la decisión de la Policía Local de permitir solo los veladores que estuvieran anexos a la fachada se salta el citado bando firmado por el acalde de Badajoz, Ignacio Gragera, que dice literalmente: «Se recuerda que todas aquellas terrazas de veladores que interfieran de alguna forma en los distintos desfiles procesionales, deberán dejar los mismos libres de obstáculos (retirada de mesas, sillas y resto de mobiliario de terraza) una hora antes del inicio de las distintas procesiones».

El propio Ayuntamiento para disipar cualquier duda, aclaró a HOY el pasado viernes que «interferir se refiere a cuando la procesión pasa por el mismo lugar en el que está el velador. Esto no sucede con los veladores de la plaza de España, ya que las procesiones discurren bien por la carretera, bien por la carrera oficial».

Multas de 750 euros

La petición de retirada ayer de los veladores de la Policía Local fue acompañada, según los propios negocios de hostelería de la advertencia de que si no retiraban la zona de terraza próxima a la carrera oficial serían sancionados con una multa de 750 euros.

La explicación dada por los agentes para ordenar la retirada de los veladores a los bares, según la versión de estos últimos, tenía que ver con una cuestión de seguridad, ante aglomeraciones o posibles avalanchas. Actualmente, España está en el nivel 4 de alerta antiterrorista, que implica un riesgo alto. Este indicador, que lo establece el Ministerio del Interior, está en el mismo nivel de alerta que en 2019, que fue la última vez que las procesiones salieron a la calle antes de la pandemia y, en aquella ocasión no se ordenó la retirada de los veladores de la plaza de España.

Al contrario, esta es la primera vez que se limitan las terrazas en la plaza de España durante la Semana Santa, ya que las mesas de los negocios de hostelería no afectan al recorrido de las procesiones, que está delimitado por las gradas.

Por este punto, además, transcurre la carrera oficial, lo que significa que todas las procesiones de Badajoz que salen a la calle deben pasar por delante de la Catedral. Esto significa que durante toda esta semana, los bares de la plaza de España tendrían que renunciar la mitad de su terraza antes y durante el paso de las procesiones.

La explicación de la Policía Local

María José Solana, la concejala responsable de la Policía Local, explica a HOY que la orden de la Policía Local es complementaria al bando municipal de la Semana Santa y que está justificada por una cuestión de seguridad. Según su argumento, la retirada de los veladores no solo se hace para garantizar el paso de las procesiones, también para tener un corredor de evacuación despejado en caso de emergencia.

La edil reconoce que en el aviso que la Policía Local entregó a los bares el viernes había un error en cuanto a las horas. «Se decía que tenían que retirar las terrazas dos horas antes, cuando lo que se había acordado en la Junta Local de Seguridad fue una». Por lo demás, entiende que la información dada por el Ayuntamiento el viernes –de la que ella asegura que no tenía conocimiento– donde clarificaba que los veladores de la plaza de España no interferían en el paso de las procesiones y que por tanto no les afectaba la medida de retirada de las terrazas es «errónea».

Solana dice que la orden de la Policía Local es complementaria al bando para garantizar un corredor de evacuación

«Las cuestiones de seguridad las decide la Policía Nacional y la Policía Local. No se puede excluir a la plaza de España, que es precisamente donde confluyen todas las procesiones. Lo que se les ha pedido a los bares es que retiren la primera fila de veladores para dejar despejado un pasillo de evacuación».

Respecto al hecho de que sea la primera vez que se adopta una medida así pese a que no ha variado el riesgo de alerta desde la última Semana Santa con procesiones en la calle, Solana argumenta que la Policía Local siempre trata de mejorar la seguridad. «No hay que esperar a que hayan un problema serio para mejorar las cosas», concluye.