HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fruta incautada en el mercadillo del domingo, ayer, en Badajoz. HOY
Badajoz

La Policía Local se incauta de mil kilos de fruta en el mercadillo del domingo

Los vendedores no pudieron acreditar el origen ni si los productos habían sido analizados siguiendo las normas actuales

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Lunes, 1 de septiembre 2025, 11:28

La Policía Local de Badajoz se incautó de unos mil kilos de fruta en el mercadillo del domingo. Los productos estaban dentro de cuatro vehículos, por lo que los agentes identificaron a ocho personas como responsables de la venta.

Los agentes solicitaron a los vendedores que presentaran los datos de la procedencia del artículo y, según la información a la que ha tenido acceso HOY, no pudieron acreditar el origen con ninguna documentación. De ahí que los policías levantaran atestado y hayan dado traslado de esta operación a la Policía Nacional y la Guardia Civil, por si puede servir para alguna investigación que tengan abierta o que inicien en los próximos días. De momento, los vendedores se enfrentan a una infracción administrativa.

Fuentes de la Policía Local apuntan a que estos controles se intensifican en verano, dado que es la fecha en que aumentan los robos en el campo.

Además de que carecían de permisos, tampoco se pudieron acreditar los controles sanitarios a los que están obligados estos productos. De esta manera, añaden las mismas fuentes, incumplen las regulaciones sobre higiene y seguridad alimentaria.

Los agentes de la Policía Local contaron con el apoyo de la Policía Nacional.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una mujer muere arrollada en la A-5, a la altura de Arroyo de San Serván
  2. 2 La Guardia Civil investiga el hallazgo de un cadáver en una finca próxima a Logrosán
  3. 3 Muere a los 68 años el sacerdote extremeño Claudio Molina Olivares
  4. 4 Empresarios y políticos despiden a Antonio Masa en Badajoz
  5. 5

    Un conductor kamikaze provoca una muerte en un choque frontal con cuatro coches y una moto en Toledo
  6. 6 Fallece Cristina Díaz, referente de la Semana Santa villanovense
  7. 7 Una vecina de Don Benito denuncia que Andalucía no tramita su pensión de invalidez
  8. 8

    El comedor San Vicente de Paul de Badajoz pide ayuda
  9. 9 Herida una mujer tras ser atropellada en la calle Corte de Peleas en Badajoz
  10. 10

    Temporeras de un pueblo de Granada se prostituyen para completar su jornal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La Policía Local se incauta de mil kilos de fruta en el mercadillo del domingo

La Policía Local se incauta de mil kilos de fruta en el mercadillo del domingo