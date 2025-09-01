La Policía Local se incauta de mil kilos de fruta en el mercadillo del domingo

Rocío Romero Badajoz Lunes, 1 de septiembre 2025, 11:28 Comenta Compartir

La Policía Local de Badajoz se incautó de unos mil kilos de fruta en el mercadillo del domingo. Los productos estaban dentro de cuatro vehículos, por lo que los agentes identificaron a ocho personas como responsables de la venta.

Los agentes solicitaron a los vendedores que presentaran los datos de la procedencia del artículo y, según la información a la que ha tenido acceso HOY, no pudieron acreditar el origen con ninguna documentación. De ahí que los policías levantaran atestado y hayan dado traslado de esta operación a la Policía Nacional y la Guardia Civil, por si puede servir para alguna investigación que tengan abierta o que inicien en los próximos días. De momento, los vendedores se enfrentan a una infracción administrativa.

Fuentes de la Policía Local apuntan a que estos controles se intensifican en verano, dado que es la fecha en que aumentan los robos en el campo.

Además de que carecían de permisos, tampoco se pudieron acreditar los controles sanitarios a los que están obligados estos productos. De esta manera, añaden las mismas fuentes, incumplen las regulaciones sobre higiene y seguridad alimentaria.

Los agentes de la Policía Local contaron con el apoyo de la Policía Nacional.