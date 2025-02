Estafa de contadores en Badajoz: «Cuando terminó, me dijo que costaba 360 euros y se los di»

Con la excusa de revisar el contador de la luz y hacer algunas gestiones que precisamente estaba esperando, Juana Redondo (84 años) abrió las puertas ... de su casa el pasado viernes a quien decía ser un técnico del Consistorio. «Me llamó por teléfono y me dijo que era del Ayuntamiento, que estaban revisando los contadores de la luz. Además, añadió que tenía el contador en alquiler y que debía comprarlo en propiedad», cuenta esta vecina de la barriada de Llera con el susto aún en el cuerpo.

La persona que realizó la llamada tenía todos los datos de Juana y de su marido, fallecido hace siete años y que figura como titular de dicho contador. «Esta información fue lo que hizo que mi abuela creyese que la llamada era real, porque además habíamos solicitado el cambio de titular», relata su nieto, Jaime Panadero.

Todo parecía correcto, aún así Juana prefirió que el técnico hablase con su hijo, por lo que le facilitó el número de teléfono. Nunca le llamó, pero de esto Juana se enteró cuando ya le había pagado los 360 euros que le había pedido por poner supuestamente el contador a su nombre haciendo el cambio de titularidad.

«Todo fue muy rápido, apenas pasaron unos minutos desde que recibí su llamada hasta que vino a casa», cuenta la mujer, quien dejó entrar al falso técnico porque le comentó que contaba con la aprobación de su hijo.

Durante su visita el hombre tomó algunas fotos al contador de la luz. «No sospeché nada, todo parecía normal. Cuando terminó, me dijo que costaba 360 euros y se los di», relata preocupada porque el que se hacía pasar por técnico vio el lugar donde tenía guardada tal cantidad.

Factura en el BOE

Lo más indignante para Juana no es el dinero que ha perdido. «Me han tomado por tonta, me siento fatal porque no me di cuenta de nada y aunque tengo casi 85 años no estoy tan mayor como para que me pasen estas cosas a mí, que desde bien joven he sido muy independiente», apostilla.

Para terminar con la mentira, el estafador rellenó a mano lo que para ella era una factura, pero que no era más que parte del teatro que había armado para engañarla. Así, en la cara en blanco de una fotocopia del BOE donde se convocaban las elecciones generales del pasado mes de julio anotó los datos de su víctima.

En dicho papel también menciona el motivo que le llevó hasta su domicilio. «Contador en propiedad. Cambio de titular» es lo que se lee antes de llegar a la firma de Juana. Junto a su garabato aparece otro a nombre de Luis y un número de teléfono que no existe, esto es lo que responde la operadora a los familiares de Juana cuando han intentado seguir la pista del único dato que ha dejado el supuesto estafador.

No fue hasta que llamó a su hijo cuando Juana Redondo fue consciente que había sido engañada. «Se acaba de ir el chico del contador. Mi hijo se sorprendió porque no sabía nada y ahí fue cuando me di cuenta que no habían hablado con él y que a mí me habían engañado», recuerda.

«Me consuela que no me dio un golpe en la cabeza para llevarse más cosas. Ya no abro a nadie»

Juana no es la única persona mayor a la que han estafado en las últimas semanas en Badajoz. Tras conocer los acontecimientos, su familia se dirigió al día siguiente a la comisaría de la Policía Nacional para denunciar, algo que no pudieron hacer ya que tras cuatro hora de espera nunca fueron atendidos.

Para alertar a la población su nieto decidió relatar los hechos en sus redes sociales. «Lo hice para evitar que le ocurriera lo mismo a personas como mi abuela. Muchos me han escrito contándome que también han engañado a sus abuelos o a sus padres. Conocían todos sus datos y les llamaban con la excusa del contador, parece ser que la persona que está detrás tiene acceso a alguna base de datos», señala Panadero.

El presidente de la asociación de vecinos de la barriada de Llera, Jesús Luengo, también puso sobre aviso a sus vecinos. «Es una barriada en la que viven muchas personas mayores, hay que dar a conocer este caso para evitar que engañen a más personas», subraya. Pese a ello el estafador volvió al barrio el lunes, esta vez sin éxito alguno.

Tras avisar a los vecinos, Luengo puso este hecho en conocimiento del alcalde, Ignacio Gragera, quien le aseguró que pasaría el asunto a la Policía. Esta ya ha identificado al presunto estafador, según han confirmado a HOY fuentes policiales. «Existen varias denuncias relacionadas con las estafas de contadores y la mayoría de ellas son de personas mayores», señalan desde el cuerpo policial.

Por el momento la persona que presuntamente ha cometido las estafas ha sido identificada, ha sido citada y está pendiente de pasar por la autoridad judicial.

Una noticia que ha alegrado enormemente a Juana, que desde el viernes vive acompañada del miedo. «Me consuela que no me diera un golpe en la cabeza para coger más cosas, le di el dinero y se fue tan contento. Pero ahora ya no abro la puerta a nadie».