La policía detuvo a cinco personas en la redada de la calle Amparo de Badajoz

Nuevo golpe al narcotráfico en Badajoz. La Policía Nacional detuvo a cinco personas en la operación antidroga que tuvo lugar ... este jueves en la calle Amparo del Casco Antiguo.

Desde la Policía Nacional, responsable de la intervención, no detallan aún si se han incautado drogas o armas en esta operación, pero sí que fueron cinco las personas arrestadas. No pueden ampliar los detalles porque la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones. El caso está en manos de la Policía Judicial.

La policía llegó a la zona poco antes de las cinco de la tarde. El domicilio al que accedieron contaba con una puerta reforzada que tuvieron que abrir por la fuerza. Los golpes alarmaron a los vecinos que incluso creyeron que se trataba de explosiones.

Una vez dentro procedieron a la detención de varias personas y a la incautación de distintos objetos que sacaron de la casa para introducir en el furgón policial. La operación causó alarma en la zona porque los agentes tuvieron que cortar distintas calles del Casco Antiguo (Amparo, Benegas o Sepúlveda).

La calle Amparo, junto con otras vías cercanas, son algunas de las áreas más deterioradas del Casco Antiguo con numerosas viviendas en ruinas que se usan como fumaderos de drogas. El menudeo y el movimiento de drogodependientes es habitual.

Según ha podido saber HOY esta intervención se ha llevado a cabo tras varios meses de investigación de uno de los puntos de venta de drogas más activos de la zona monumental de Badajoz. El objetivo era lograr el desmantelamiento de este punto.

Otras operaciones

Este dispositivo se une a al menos otros dos que se han sucedido en las últimas semanas. Uno tuvo lugar en la barriada de Suerte de Saavedra, estaba dirigido por la Policía Nacional de Sevilla y formaba parte de los trabajos para desmontar una banda dedicada a robos. Se le imputan 32 robos en distintos municipios. Al menos, hubo un detenido en la barriada pacense.

En la segunda quincena de agosto, detuvieron a dos personas en la barriada de La Cañada-Moreras. Los agentes se incautaron de quince armas de fuego y droga.