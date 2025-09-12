HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La Policía Nacional ayer en la calle Amparo. HOY

La policía detuvo a cinco personas en la redada de la calle Amparo de Badajoz

La investigación, relacionada con el tráfico de estupefacientes, sigue abierta

Natalia Reigadas

Natalia Reigadas

Badajoz

Viernes, 12 de septiembre 2025, 11:37

Nuevo golpe al narcotráfico en Badajoz. La Policía Nacional detuvo a cinco personas en la operación antidroga que tuvo lugar ... este jueves en la calle Amparo del Casco Antiguo.

