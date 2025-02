El pleno de Badajoz da luz verde a la bandera de la ciudad

El Pleno del Ayuntamiento de Badajoz ha dado luz verde este viernes a una propuesta de Alcaldía para la aprobación de la bandera municipal. Se ha hecho con el voto a favor de todos los grupos y en contra de Unidas Podemos,.

Cabe recordar que ... en el pasado pleno ordinario del pasado lunes salió adelante, con el voto en contra de PSOE y Unidas Podemos, una moción del concejal no adscrito, Alejandro Vélez, en referencia a la aprobación de la bandera municipal según la propuesta presentada por la comisión creada para tal fin: una enseña de color carmesí, con león rampante dorado sobre columna plateada y debajo unas ondas de plata que simbolizan el río Guadiana.

Durante el debate de ese punto, el alcalde, Ignacio Gragera, explicó que este asunto tiene que hacerse a través de una propuesta de Alcaldía, y se comprometió a llevarla al próximo pleno para que se sometiera a debate y a aprobación provisional. De este modo, será la nueva corporación, tras las elecciones del 28 de mayo, la que dé el visto bueno definitivo a esta bandera, matizó, sobre este punto que ya pasó por el pleno de octubre y que fue rechazado con los votos en contra de PSOE, Partido Popular y Unidas Podemos.

En su intervención en la sesión extraordinaria y urgente convocada para este viernes, el portavoz del Grupo Socialista, Ricardo Cabezas, ha aseverado que desde su formación ya dijeron que «no iba a ser éste un elemento de confrontación» y que, para ellos, hay «otras banderas más importantes», tras lo que ha citado, entre otras, la «bandera» de la piscina de la margen derecha, la del antiguo matadero o el «desequilibrio» entre unos barrios y otros.

«Son muchas las banderas que, durante muchos años, no ha enarbolado este equipo de gobierno del Partido Popular y ahora parece ser que sí, que hay ese consenso más político que social», ha remachado, para matizar: «estoy haciendo un Gragera».

A continuación, ha aseverado que lo que sí que tienen «claro» en el PSOE es que no van a pasar a la historia porque fueron el grupo político que no quiso esta bandera, y que «parece ser que ahora ya sí hay consenso político, y por tanto social» por la representación que tienen los 14 concejales que forman parte del equipo de gobierno. Al respecto, ha reconocido que es un consenso político y social «mayoritario», «hay que asumirlo, hay que aceptarlo».

La portavoz de Unidas Podemos, Erika Cadenas, ha considerado que se quedan «solas» en cuestión de «coherencia»: «aquí todos han dado pasitos para atrás, donde dije digo digo Diego y ahora les entra el miedo y les tiemblan las piernas con este tema de la bandera». Un asunto en el que, como ha expuesto, «no era un clamor popular lo que había en las calles pidiendo la bandera», a la vez que ha mantenido que no hay ese consenso social que debe darse en torno a esta bandera.

Cadenas ha insistido en que «las formas no fueron las mejores, ni las más adecuadas, ni por supuesto las más democráticas» y ha agregado que no conocieron la comisión hasta la presentación en los medios de la bandera, al hilo de lo cual ha apuntado que no tiene «nada en contra» del trabajo que se hizo por parte de los miembros de la comisión.

«Hay un dicho popular que dice rectificar es de sabios», ha comenzado el concejal no adscrito Alejandro Vélez su intervención, en la que ha dado al bienvenida a «aquellos que rectifican, a aquellos que piensan, que analizan, menos usted Erika Cadenas», a la que ha invitado a analizar su voto en contra puesto que «a lo mejor puede formar parte de un gobierno que ice la bandera definitiva de Badajoz» y que «por lo menos» se abstuviese.

En nombre de Ciudadanos, Lara Montero de Espinosa ha agradecido que «al final haya consenso» y ha subrayado que, desde el principio, lo apoyaron y que consideraron y defendieron que la labor de la comisión había sido «impecable», «si al final puede salir adelante mejor, sobre todo si tiene el apoyo de prácticamente la mayoría de toda la corporación».

Por el PP ha intervenido Antonio Cavacasillas, quien ha hecho hincapié en que en el pleno del pasado lunes dijo que «no había mejor manera de tener un consenso político» que no se aprobara la bandera en esta legislatura, sino en la siguiente de forma definitiva tras las elecciones de mayo.

El PSOE propone un referéndum

En un segundo turno, Cabezas ha avanzado que los pasos a seguir son la elevación al Boletín Oficial de la Provincia, someterlo a exposición pública para la presentación de alegaciones, traslado a la Comisión de Honores y Distinciones de la Junta y que vuelva al ayuntamiento, y ha anunciado que, si están los socialistas en el gobierno local tras el 28 de mayo, «aún así» lo someterán a un referéndum ciudadano.

Al respecto, Cadenas ha planteado al alcalde que si se compromete a incluir en su propuesta que se someterá esta bandera a un referéndum se abstendría, a tenor de lo cual Gragera ha explicado que no se puede, dado que no se puede modificar en su aprobación inicial, independientemente de que en el periodo de alegaciones se presenten las que entiendan «pertinentes».

Por último, el alcalde ha dado la enhorabuena a los miembros de la corporación por la aprobación inicial y las gracias a todos los que lo han hecho posible; y ha aseverado que empieza el procedimiento administrativo y el «compromiso» que cada uno de los grupos tenga con la aprobación definitiva de la bandera.