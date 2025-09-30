La plaza de Portugal conservará los aparcamientos cuando pierda los bordillos

Rocío Romero Badajoz Martes, 30 de septiembre 2025, 18:56 Comenta Compartir

El modelo de calles sin bordillos que el Ayuntamiento de Badajoz ha extendido por el Casco Antiguo llegará también a la plaza de Portugal, que mantendrá los aparcamientos a diferencia de otras vías de plataforma única.

El concejal de Urbanismo, Carlos Urueña, presentó este martes las obras. La ejecución está adjudicada a Cubillana por 280.000 euros, aunque la fecha de inicio depende del estudio arqueológico que los especialistas deben realizar sobre el terreno.

Una vez que empiecen no tardarán mucho en acabar, dado que el plazo es de tres meses. Pero eso no implica que la obra sea pequeña. El Ayuntamiento va a aprovechar para realizar una reforma de las canalizaciones que pasan bajo el suelo. Así, habrá nuevas tuberías de agua limpia y sucia (saneamiento y abastecimiento), así como las redes de alumbrado. Con ello pretenden evitar que se repitan los reventones que han afectado a las tuberías por cambios de presión en el agua y que se deben, sobre todo, a que son de fibrocemento y antiguas. Cambiarán también los sumideros para que desagüen mejor en días de lluvia y plantarán diez árboles más cuando todo esté terminado. También habrá nuevo mobiliario urbano, como papeleras.

En la línea de calles importantes, como San Juan, apostarán por baldosas y adoquín en aceras de tres metros de ancho y zonas de aparcamiento de cinco metros de ancho, pero colocarán aglomerado en los dos viales. Habrá uno para cada sentido del tráfico. El resultado será muy similar al de la avenida de Juan Carlos I.

La reforma incluye la sustitución de redes de agua limpia y sucia, así como nuevas redes de alumbrado y mobiliario

En cuanto a las plazas de estacionamiento, mantendrán las mismas que en la actualidad.

Esta plaza será como una isla de plataforma única, hasta donde de momento no llegaban más vías en este modelo sin bordillos. El concejal de Vías y Obras, Carlos Urueña, descarta de momento reformar la calle Abril.

Esta es la obra más importante de las próximas que tiene pendiente el Ayuntamiento en cuanto a acerado, donde reformarán 1.500 metros cuadrados. Forma parte de un paquete adjudicado a la empresa Cubillana, como ya se ha indicado antes. De forma simultánea a estas, la misma empresa ejecutará dentro del mismo contrato otras mejoras en 1.000 metros cuadrados de aceras en otros puntos de la ciudad, aunque de momento no están determinadas. Entre las posibles se encuentra Sinforiano Madroñero y su entorno, o la Ronda Norte.

Por otro lado, el Ayuntamiento tiene previsto reparar las primeras calles que se hicieron peatonales, como Felipe Checa, Meléndez Valdés, Muñoz Torrero, San Francisco o Vasco Núñez. En estas hay baldosas que «bailan» porque en su día se apostó por un material fino. Ahora se sustituirán por un pavimento más grueso y resistente. Esto se hará con un programa de la Diputación de Badajoz que conlleva cofinanciación municipal.

Cambios en las redes de agua

Urueña, que es el edil de Vías y Obras, anunció otras obras tras la junta de Gobierno local, que se suele reunir los martes y que esta semana ha dado un impulso a las adjudicaciones de obras.

Los concejales aprobaron ayer la renovación de las redes de agua ubicadas en el cruce de las calles Coimbra y Cardenal Cisneros. Su saneamiento tenía más de 50 años y estaba muy deteriorado, por lo que van a conectar las redes de tres calles distintas con un pozo que existe en la avenida de Adolfo Suárez a través de una tubería de pvc corrugado de 800 milímetros. Con esta actuación, evitarán balsas de agua en días de lluvia y, sobre todo, que entrara en viviendas. Una vez que las obras empiecen, tardarán tres meses en terminar con un presupuesto de 215.289 euros.

El drenaje también va a mejorar en la Pilara, donde mejorarán las instalaciones y las redes de abastecimiento en la calle Caseta de La Pilara por 103.603 euros con el mismo plazo de ejecución. Las obras se desarrollarán en un talud muy alto que suele dar problemas, por lo que esperan que los nuevos sumideros y el colector de saneamiento mejore.

Habrá mejoras en varios cementerios, tanto de la ciudad como de Gévora, Villafranco, Novelda o Valdebótoa. Las inversiones llegan a 788.708 euros. La mayoría ya están adjudicadas, aunque la más cuantiosa será en el camposanto de La Soledad y está aún en contratación. Harán obras por 585.796 euros, cuando construirán dos bloques de nichos y columbarios, algo que deberán realizar en el plazo de dos meses.

Por otro lado, están terminando las primeras actuaciones de las obras del Campillo, en la zona vallada. Ahí han terminado todo el saneamiento y comienzan el las redes de abastecimiento, canalizaciones eléctricas o alumbrado. Los planes indican que en la tercera semana de octubre se comenzará a actuar en el saneamiento de las calles San Lorenzo y El Brocense, que ya cuenta con el visto bueno arqueológico.

Temas

Badajoz