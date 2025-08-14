El Ayuntamiento remodelará la plaza de Portugal en Badajoz con nuevas tuberías y plataforma única

La plaza de Portugal cambiará por completo. El Ayuntamiento de Badajozrenovará las tuberías, instalará plataforma única y colocará nuevas farolas y ... mobiliario.

El Consistorio ha sacado a concurso esta inversión que cuenta con un presupuesto de caso 500.000 euros. Las empresas interesadas en llevar a cabo la transformación de esta conocida plaza tienen hasta el 2 de septiembre para presentar sus ofertas. Un vez adjudicada la obra, el plazo de ejecución será de tres meses.

El concejal de Urbanismo, Carlods Urueña, ha explicado que, del medio millón, 280.000 euros irán destinados al cambio de la plaza Portugal y el resto a renovar otros acerados en la ciudad.

La plaza de Portugal, junto al parque de Castelar, no luce en la actualidad como una plaza, más bien recuerda un calle de paso, pero con su cambio de imagen será un espacio más amable. En este espacio estuvo su sede HOY antes de su traslado a la carretera de Madrid (ahora avenida del diario HOY).

Las obras consisten en la remodelación integral de la plaza. Para ello será necesario, en primer lugar, demoler todos los pavimentos de la plaza. Por tanto durante los tres meses de trabajos el acceso a esta céntrica zona será complicado.

Una vez levantados los suelos, se instalarán nuevas instalaciones de abastecimiento y saneamiento. También se crearán nuevos sistemas de alumbrado y se adecuarán los alcorques y la masa arbórea existente.

Según destaca el Ayuntamiento en el pliego de condiciones, el «importante destacar la renovación de la red de abastecimiento la cual, en la actualidad, se encuentra en servicio con tubería de fibrocemento. Además, se contempla a ejecución de nueva red de saneamiento potenciando la instalación de nuevos sumideros que se añadirán a los existentes».

En torno al 70% de las tuberías de Badajoz aún son de fibrocemento y suponen un problemas para las zonas donde están porque sufren averías, por ejemplo, por el cambio de presión. Además la reforma instalará más imbornales para prevenir inundaciones o balsas de agua.

Nuevo suelo

El mayor cambio en la zona, sin embargo, será el suelo. Se eliminará los bordillo y se colocará plataforma única. La zona peatonal será ampliada aunque el proyecto detalla que se mantendrá una calzada para el paso de vehículos. Se denomina en el proyecto como plataforma única de uso mixto.

El pliego de condiciones establece, además, que el pavimento de las aceras y de la zona por la que circularán vehículos tendrán que estar claramente diferenciadas.

Con la inclusión de este suelo la plaza de Portugal se suma a la transformación de otras vías del centro donde se han eliminado los bordillo como gran parte del Casco Antiguo, Juan Carlos I o más cerca, la plaza Reyes Católicos (puerta Palmas). Recientemente, además, el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, anunció que también se hará este cambio en la avenida de Huelva.

El proyecto de renovación detalla que la empresa que se ocupe de esta obra tendrá que coordinarse con la Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura (Otaex) para garantizar que este espacio es accesible a las personas con movilidad reducida. En concreto el pliego de condiciones obliga a la adjudicataria a celebrar reuniones periódicas con la Otaex «con objeto de coordinar las obras con ellos todas y cada una de las dudas que pudieran surgir en materia de accesibilidad».

Antes del comienzo de las obras, el adjudicatario realizará «a su costa un levantamiento topográfico del estado primitivo de las calles», indica el pliego de condiciones.

La obra también incluye la colocación de nuevo mobiliario urbano y la creación de alcorques más amplios para los árboles.

Otro de los mayores cambios será la iluminación. Actualmente la plaza de Portugal cuenta con luminarias instaladas en la fachada, lo que es insuficiente para un espacio tan amplio. En su lugar, aprovechando que se levantará el suelo, se colocará una red eléctrica que permita contar con farolas. En concreto serán «puntos decorativos tipo Simon Kelp 210 o similar con dos brazos y dos luminarias, de una altura 6 metros».