«Si un partido coquetea con el fascismo, no lo voten» Jesús Sánchez Adalid ha presentado su nueva novela, 'Una luz en la noche de Roma', inspirada en la II Guerra Mundial, en el Aula de Cultura HOY

Natalia Reigadas Badajoz Miércoles, 29 de marzo 2023 | Actualizado 30/03/2023 11:49h. Comenta Compartir

El peligro del fascismo es uno de los ejes de la nueva novela de Jesús Sánchez Adalid. Pero este libro también esconde una historia de amor real y datos sobre el papa Pío XII y la Iglesia Católica durante la II Guerra Mundial que pueden cambiar los libros de historia.

Jesús Sánchez Adalid (Villanueva de la Serena, 1962) ha presentado en Aula de Cultura HOY este miércoles su última novela, 'Una luz en la noche de Roma', inspirada en la capital italiana durante la II Guerra Mundial. El escritor extremeño no había tratado hasta ahora esta época de la historia pero en 2019 recibió una carta que lo cambió todo. Le escribió otro religioso, el hermano Ángel López Martín, director del hospital de la isla Tiberina, en Roma.

López Martín, de origen extremeño, reveló a Sánchez Adalid que durante la guerra los médicos y los frailes de su historia se inventaron una enfermedad ficticia, llamada síndrome K, para salvar a los judíos de la represión de los nazis.

«La historia tiraba de mí cuanto más leía», ha confesado el escritor que, en principio, no tenía interés por escribir sobre el Holocausto. «Me aburría y me parecía desorbitado, muchos libros, muchas películas, pero estoy comprobando que es un tema que interesa mucho», ha asegurado tras destacar que el libro funciona muy bien tras diez días en la calle.

La isla Tiberina, donde surge la historia, es un lugar donde habitualmente enviaban a los enfermos infecciosos. El 16 de octubre de 1943 los nazis realizaron una redada para detener judíos en la capital italiana y la Iglesia, de forma organizada, los refugió en este lugar para que la Gestapo no entrase. «Me di cuenta de que la Iglesia católica había salvado a la mayoría de los judíos de Roma a diferencia de lo que ocurrió en otras ciudades de Europa». Calcula que 4.480 judíos se salvaron en Roma, algunos jóvenes huyeron al monte y la mayoría se refugió en instituciones católicas con el apoyo del papa Pío XII, que dio dinero e instrucciones para ayudarlos.

Durante su investigación el extremeño se ha puesto en contacto con descendientes de los supervivientes de la ocupación nazi de Roma. Ha explicado que los niños judíos que se salvaron gracias al hospital han seguido visitando este lugar hasta ser centenarios aunque varios de ellos han muerto durante la pandemia. «No me sentía legitimado a contar esta historia sin que me la contaran a mí, por eso decidí encontrar a un superviviente que me la contase», ha revelado Sánchez Adalid.

«Creo que el lector se va a sorprender porque no es una historia épica al uso, es una intrahistoria profundamente íntima», ha dicho el escritor que se ha emocionado al revelar que descubrió que la pareja protagonista, una joven burguesa y un judío que se enamoraron en plena ocupación nazi, ha fallecido aunque trató de localizarles. Sí encontró a algunos descendientes que viven en Latinoamérica aunque tuvo que firmar un contrato para no revelar la identidad de la pareja.

El papel de Pío XII

Otra revelación de la novela, comprobada por el autor, es que el papa Pío XII colaboró en salvar a los judíos, un dato que se desconocía. «No tengo que defenderlo por ser cura, créanme, si no hubiese ayudado, lo habría contado», ha afirmado y ha añadido que él también echaba de menos una declaración del Papa contra el nazismo en esa época, pero ahora cree, por su investigación, que el pontífice se sentía acosado.

Por último el escritor ha afirmado que una de las conclusiones de su novela es el peligro del fascismo y ha pedido que la comunidad internacional señale estas ideas radicales. «Si Meloni es admiradora de Mussolini, hay que sacarla del poder y si un partido coquetea con el fascismo, no le voten», ha reclamado el sacerdote a los asistentes con contundencia.

Sánchez Adalid, doctorado en Derecho (ejerció dos años como juez) y sacerdote, publicó su primera novela en el año 2000 y ya suma una veintena de títulos entre ellos 'El alma de la ciudad' que ganó el premio Fernando Lara o 'Alcazaba' que obtuvo el Premio Troa de Literatura con Valores. Ha sido distinguido con la Medalla de Extremadura y con el reconocimiento como Extremeño de HOY.

