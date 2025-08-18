El parque del Rivillas crecerá 25.000 metros cuadrados hacia dos solares de la riada de Badajoz

Muchos visitantes y pacenses llegan a Badajoz por la carretera de Madrid y al entrar a la BA-20 se encuentran el parque del ... Rivillas, e inmediatamente después, dos solares abandonados a ambos lados de esta autopista. Esta imagen cambiará en el futuro. Serán zonas verdes, una ampliación del parque de los arroyos.

Se trata de un proyecto del Ayuntamiento de Badajoz, propietario de estos terrenos. Lo anunció el alcalde pacense, Ignacio Gragera, hace dos semanas. Indicó que destinarán 400.000 euros en regenerar los solares a ambos lados de la autopista como zonas verdes.

Tras la riada se estableció un área inundable por el riesgo de que los arroyos volviesen a desbordarse. Son catorce hectáreas. En esos terrenos el Ayuntamiento ha ido comprando y demoliendo propiedades, aunque aún quedan un centenar pendientes. El plan general establece que deben ser zonas verdes y ahora, por primera vez, una de las áreas se transformará en parte.

En estas parcelas se hará una zona ajardinada con árboles autóctonos, mobiliario y caminos para peatones

De las 14 hectáreas, se renovarán 2,5. Son 25.000 metros cuadrados, según explica el concejal de Parques y Jardines, Rubén Galea, que añade que es posible porque en estos terrenos el Consistorio ya ha comprado o expropiado todas las parcelas.

En estos terrenos inundables no se puede construir viviendas ni otro tipo de infraestructuras más grandes, por lo que el Consistorio ha optado por usar los solares como ampliación del parque del Rivillas, que está cerca. De esta forma el parque crecerá por la autopista hacia Pardaleras y Antonio Domínguez y el Cerro de Reyes.

Galea explica que será un jardín en el que plantarán especies autóctonas. Además de los arbustos habrá fresnos, olivos o cipreses entre otras especies. La idea es que se asimilar al parque del Rivillas y el Calamón para dar continuidad a estos espacios que también se rehabilitaron tras la tragedia. Además de vegetación, la obra incluirá la instalación de un sistema de riego, alumbrado, mobiliario y caminos para conectar los barrios con el parque.

La transformación

Rubén Galea destaca que se trata de una obra muy importante en una zona que esperaba este cambio y destaca que supondrá una gran transformación.

Además, el concejal de Parque y Jardines destaca que la intención del grupo de Gobierno es ir extendiendo esta iniciativa y ampliar las zonas verdes por el resto de las parcelas pendientes desde la riada. «Cada año habrá una partida para estas zonas para ir recuperándolas».

No será fácil, con motivo del 20 aniversario de la riada se hizo un cálculo y son necesarios unos trece millones de euros para comprar las edificaciones y parcelas pendientes por expropiar. Este presupuesto también incluiría la conversión en zonas verdes.

Estas primeras parcelas solo serán parques, no habrá pistas deportivas u otras dotaciones. En proyectos anteriores sí se había pensado en instalar una pista de patinaje, por ejemplo, en estos espacios.

Tras la riada las administraciones se dividieron los trabajos para llevar a cabo la rehabilitación de la zona. El Gobierno asumió el arreglo de los arroyos Rivillas y Calamón. Derribaron las viviendas más cercanas, ampliaron el cauce y reconstruyeron los puentes. Luego ajardinaron la zona y se lo cedieron al Consistorio pacense. La Junta, por su parte, construyó las viviendas a las que se trasladaron las 1.200 familias que se quedaron sin hogar. El Ayuntamiento fue comprando y demoliendo las casas de las zonas inundables.