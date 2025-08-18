HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Solares de la riada hacia los que se extenderá el parque del Rivillas. JOSÉ VICENTE ARNELAS

El parque del Rivillas crecerá 25.000 metros cuadrados hacia dos solares de la riada de Badajoz

El Ayuntamiento invertirá 400.000 euros en el primer proyecto para recuperar las parcelas que han quedado tras demoler las viviendas afectadas

Natalia Reigadas

Natalia Reigadas

Badajoz

Lunes, 18 de agosto 2025, 07:46

Muchos visitantes y pacenses llegan a Badajoz por la carretera de Madrid y al entrar a la BA-20 se encuentran el parque del ... Rivillas, e inmediatamente después, dos solares abandonados a ambos lados de esta autopista. Esta imagen cambiará en el futuro. Serán zonas verdes, una ampliación del parque de los arroyos.

