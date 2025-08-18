Los barrios de Badajoz reclaman pistas deportivas y aparcamientos

N. R. P. BADAJOZ. Lunes, 18 de agosto 2025, 12:08 Comenta Compartir

Este primer solar que se recuperará tras 28 años será una zona ajardinada. Sin embargo los barrios más afectados por la tragedia de 1997 en Badajoz han pedido en varias ocasiones que se aprovechen estas áreas para dotaciones como pistas deportivas o aparcamientos.

De hecho en el anterior mandato el Ayuntamiento pacense trató de desbloquear la situación con una subvención europea. Pidió cuatro millones de euros para recuperar siete hectáreas en los cuatro barrios afectados. El proyecto incluía un gran parque y pistas deportivas, pero no se logró el apoyo europeo. Ahora el Consistorio lo va a volver a intentar. El pasado mes de abril el alcalde, Ignacio Gragera, anunció que la Oficina de Fondos Europeos que va a crear el municipio pretende, entre otros objetivos, adecentar estos espacios.

Estas nuevas inversiones podrían incluir las demandas de los vecinos. En el Cerro de Reyes, por ejemplo, la agrupación vecinal pide que se cumpla el compromiso aprobado por el Gobierno municipal anterior cuando se planteó la posibilidad de crear una pista de patinaje en esta ubicación.

Además de esta primera inversión el Consistorio quiere solicitar fondos europeos para seguir recuperando este área

Antonio Domínguez, por su parte, ha pedido que algunos de los solares que hay junto a su barrio sean aparcamientos, ya que hay un problema grave de falta de estacionamiento en esta zona que, además, podría empeorar si los nuevos parques atraen a más vecinos.

En el proyecto que presentó en 2002 Ignacio Gragera, además, se incluía una pista de BMX y un parking preferente para vehículos sostenibles, con el que se facilitaría el uso del que denominaron 'futuro corredor verde' a los pacenses. Ahora parte de estos solares, aunque una parcela más pequeña, por fin se convertirán en un nuevo parque de la ciudad.