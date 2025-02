Piragüistas con discapacidad podrán acceder al pantalán del parque del río de Badajoz

Miriam F. Rua Badajoz Miércoles, 14 de septiembre 2022, 07:45 | Actualizado 11:10h. Comenta Compartir

La Confederación Hidrográfica del Guadiana va a hacer accesible el pantalán del parque del río. La plataforma flotante que está en la margen derecha, entre el puente de Palmas y el de la Universidad, contará con una lanzadera que permitirá a las personas con discapacidad física o intelectual entrar y salir del agua directamente desde su embarcación.

El modelo que propone la CHG es un invento de una empresa canadiense que consiste en un banco de transición con dos alturas que se ancla al pantalán y que sirve para facilitar el traslado de las personas en sillas de ruedas hasta la canoa. Las embarcaciones se colocan en una lanzadera, que es un módulo que se acopla al embarcadero y desde el cual pueden acceder directamente al río.

La adaptación del embarcadero para hacerlo accesible es una petición del Club Piragüismo Extremadura, que es el que usa habitualmente el pantalán de la margen derecha del río para practicar el piragüismo. Dado que entre sus socios hay personas con movilidad reducida o discapacidad intelectual, se topan con el problema de cómo ayudarles a entrar en el río, sobre todo cuando el caudal del agua está bajo y el pantalán queda demasiado alto para meterse en las piraguas.

«No se pueden inclinar ni doblar como los demás ni nosotros podemos descolgarlos desde el pantalán, con este sistema podrán salir directos con la piragua al agua desde la plataforma», destaca Carmen Ledesma, presidenta del club.

Esta infraestructura, que no requiere hacer obras, va a posibilitar el disfrute del río a todo el mundo y la práctica del deporte en piraguas o kayak. «Tenemos las piraguas adaptadas para las personas con discapacidad pero si el acceso al agua no es accesible, no pueden disfrutar de ellas», recuerda Ledesma.

Tanto ella como Jesús Gumiel, presidente de Apamex, destacan que en España el pantalán del Guadiana en Badajoz será el primero en hacerse accesible. «Es la primera instalación de este tipo y representa un paso de gigantes en cuanto a lograr la igualdad en el disfrute del río y del deporte».

Más competiciones

Ampliar Este es el modelo de lanzadera que permite entrar en el agua directamente con la canoa. hoy

Su puesta en funcionamiento abre la puerta además a que Badajoz sea sede de campeonatos nacionales en la modalidad de paracanoa, donde como destaca Jesús Gumiel, hay extremeños que están despuntando.

«Es una idea genial, singular. A veces la accesibilidad se liga con cosas más elementales, pero tiene que llegar a todos los niveles como el piragüismo. Ojalá Badajoz sirva de ejemplo para que se hagan todos los pantalanes accesibles en Extremadura y en el resto de las comunidades autónomas», expresa Gumiel.