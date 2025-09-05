Paloma Dou y Javier Giménez, ganadores del Premio Extraordinario de Bachillerato

Paloma Dou Paco y Javier Giménez Cabanillas han sido los estudiantes pacenses de Bachillerato galardonados con los Premios Extraordinarios del curso académico 2024/ ... 25. Un reconocimiento para el alumnado que ha cursado estos estudios con óptimos resultados académicos. En total son ocho los jóvenes premiados en Extremadura.

Los dos estudiantes finalizaron un Bachillerato Tecnológico de 10 y en unos días harán las maletas para comenzar su carrera universitaria en la capital sevillana. Paloma Dou, del Colegio Santa María Assumpta, estudiará el Doble Grado de Física y Matemáticas, y Javier Giménez, del IES Maestro Domingo Cáceres, se aventurará con el Doble Grado de Matemáticas e Informática.

A Javier le han gustado los números desde pequeño, su padre es informático y cree que ha influido para que también se decante por este mundo. Aunque comenta que este año ha conseguido disfrutar más de las asignaturas de letras como historia y literatura. Paloma también es una interesada de las matemáticas, pero prefiere la modalidad de dibujo técnico.

«Me ha gustado que mi esfuerzo haya sido reconocido» Javier Giménez Cabanillas

El estudiante ha explicado a HOY que las pruebas para optar al premio son dos fases; una escrita y una oral. Después de la primera pensaba que no pasaría, pero además de hacerlo, se sorprendió a él mismo en la segunda, ya que nunca había realizado una así y consiguió practicar la oralidad, que no duda, le servirá en un futuro. «Me ha gustado que mi esfuerzo haya sido reconocido», ha comentado.

La joven tampoco se esperaba el resultado de las pruebas que le dieron acceso al premio: «Después del año tan difícil que he tenido fui a los premios sin prepararme bien, cuando vi que había quedado entre los quince primeros me hizo mucha ilusión».

Equilibrio entre estudio y descanso

Con respecto a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), para los dos fue mejor de lo que esperaban. «Todos nos metían miedo de que era la peor», ha mencionado Javier, que consiguió una nota de 13,925. Paloma iba tranquila: «Sabía que en el colegio nos habían preparado bien». Obtuvo un 13,95.

«Cuando vi que había quedado entre los quince primeros me hizo mucha ilusión» Paloma Dou Paco

La estudiante ha contado a HOY que organiza su tiempo de estudio priorizando los descansos: «Es importante despejar la mente y coger fuerza». Suele ponerse a estudiar después de comer y comienza por las asignaturas que son de memorizar. Cuando se siente cansada utiliza la música. Sin embargo, Javier Giménez prefiere desplazarse a la biblioteca para concentrarse mejor. «En casa tengo más distracciones, mientras que si estoy en un sitio donde todo el mundo está estudiando aprovecho mejor el tiempo», ha afirmado.

Los jóvenes han aprovechado el verano para obtener el permiso de conducir. Además, Paloma Dou ha aprobado el C1 de inglés, pero también ha encontrado tiempo para desconectar y viajar después de un duro año. En este momento está pasando unos días en Cantabria. Por otro lado, Javier Giménez ha aprovechado para ir al gimnasio, una actividad a la que está dedicando más tiempo en esta época estival. El verano se acaba y los estudiantes comenzarán su nueva etapa universitaria.

Procedimiento de selección

Para optar al premio extraordinario los alumnos deben superar el curso académico 2024/25 de Bachillerato en centros docentes de Extremadura con nota media en las calificaciones de los dos cursos igual o superior a 8'75 puntos, computándose las calificaciones obtenidas en cada una de las materias cursadas en el conjunto de la etapa.

El procedimiento de selección consiste en la superación de una prueba de dos partes: un comentario de texto de carácter lingüístico, filosófico o histórico, con una puntuación máxima de 10 puntos y un análisis de un texto en la primera lengua extranjera cursada y respuestas a las cuestiones de carácter cultural, lingüístico o gramatical que fueron planteadas sobre el mismo, sin diccionario, con una puntuación máxima de 10 puntos.

Los alumnos que superen esta primera fase se enfrentan a una prueba oral con dos partes: una exposición sobre un texto periodístico o ensayístico de actualidad o relacionado con el currículo de la etapa educativa, y una conversación sobre la idea planteada en el texto en el que el alumnado participante tuvo que justificar su postura sobre el tema.