El País Vasco entregará hoy restos mortales de represaliados

La consejera vasca de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, y el director del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los ... Derechos Humanos-Gogora, Alberto Alonso, visitarán estos días diferentes municipios de la provincia de Badajoz y Tomelloso (Ciudad Real) para entregar los restos mortales de cuatro personas identificadas, víctimas de la prisión franquista de Orduña.

En un comunicado, el Gobierno vasco señaló que la familia de Antonio Monge Crucera recibió ayer sus restos mortales en Medellín (Badajoz) y lo hizo de una forma privada, por expreso deseo de la familia. Sus restos fueron exhumados en la primera campaña en 2014, junto con las de otras 13 personas, y han permanecido inhumados en el Columbario de la Dignidad de Orduña hasta que finalmente han podido ser identificados.

Hoy jueves, a las 12.00 horas, la consejera entregará los restos de Manuel Guillén Expósito a su familia en el cementerio de San Juan de Badajoz, donde serán inhumados. Manuel era guardia civil de profesión, estaba casado y tenía seis hijos, murió en la prisión de Orduña en 1941, tras pasar por varios centros de detención, tenía 42 años.

Por la tarde, a las 16.30 horas, en el cementerio de Mirandilla, la familia de Miguel Fuertes Molina recibirá sus restos mortales. Miguel era agricultor de profesión, tras pasar por varios centros de detención fue también trasladado a Orduña desde el campo de concentración de Castuera. Murió en la Prisión Central, en mayo de 1941, con tan solo 26 años, según la documentación oficial, por avitaminosis.