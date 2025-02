Los padres de Hugo, el niño con autismo severo, logran matricularlo en Apnaba

Felicidad es lo que desprendía ayer Sara López, la madre de Hugo Silva, el pequeño de seis años diagnosticado de autismo severo al que sus ... padres acaban de matricular en Apanaba. «No nos lo creemos aún y estamos muy contentos de que Hugo ya tenga un hueco en este centro, que es su sitio y donde él podrá desarrollarse en función de sus necesidades», contaba ayer Sara emocionada a HOY.

El pequeño de seis años, que cursa tercero de Infantil en el colegio San José de Calasanz, ha sido admitido en el centro de Apnaba, donde comenzará a asistir el próximo miércoles. «Con esto empieza una nueva etapa para él y para nosotros. Hemos estado viendo las instalaciones y estará en una clase donde solo hay cinco alumnos. Tendrán musicoterapia, terapia en piscinas, psicomotricidad...», decía orgullosa su madre, que ha conseguido que sea admitido después de denunciar públicamente su situación escolar.

Educación no permitía que Hugo fuese a Apnaba pese a tener seis años porque cursaba educación infantil. Pese a su edad aún estaba en este periodo educativo porque estuvo un año más en la guardería, así se lo aconsejaron debido a que su desarrollo iba más lento.

Tras contar HOY su situación la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, contactó con la familia, y tras revisar y estudiar el caso, han conseguido que Hugo no tenga que esperar a septiembre para dejar su colegio actual. Así, el viernes se despedirá de sus compañeros y a la semana que viene empezará una nueva vida para él, adquirirá autonomía para realizar las tareas diarias.

Hugo tiene reconocido un tercer grado de dependencia; no come solo, lleva pañal, y no habla. «Mi hijo no dice ninguna palabra, ni tan siquiera las vocales, tan solo emite sonidos», decía indignada su madre, cuando denunció la situación escolar de su hijo.

Este curso los compañeros de clase del pequeño ya están aprendiendo a leer, pero David y Sara son conscientes que esto no es lo que necesitaba Hugo. «Yo lo que quiero es que mi hijo sea autónomo e independiente, que sepa ponerse un abrigo, y estas atenciones solo se la pueden dar en colegios especializados como Apnaba», cuenta Silva, que asegura que cambiar al niño de centro a mitad de curso no ha sido un capricho sino una necesidad.