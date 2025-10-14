¿Quién fue el Padre Rafael?

Badajoz va a rendir homenaje al Padre Rafael, que ya tiene una calle y da nombre a una librería. El Ayuntamiento ha anunciado este martes ... por la mañana que la ciudad le recordará con una escultura en San Atón. Pero, ¿quién es este sacerdote?

A pesar de que murió hace 52 años, aún le recuerdan muchos pacenses que le conocieron en vida. Su labor al lado de los necesitados y los enfermos ingresados en el Hospital Provincial han hecho que su nombre haya llegado hasta 2025 rodeado de gratitud. Hasta 3.300 firmas llegaron al Ayuntamiento hace tres años para pedir la estatua, una solicitud que salió adelante con el apoyo de todos los partidos y que ahora se va a cumplir. En ocho meses estará terminada.

El Padre Rafael nació en Oliva de la Frontera el 14 de junio de 1911, el obispo José María Alcaraz y Alenda lo ordenó sacerdote el 29 de junio de 1936 y murió el 8 de agosto de 1973. Hijo de Vicente Sánchez y Rosa García, debió su primera educación a Carmen González Pecellín, que enseñaba a los niños del pueblo en el salón de su casa. Tras formarse en el seminario menor de Villafranca de los Barros, estudió en el Seminario de San Atón y desarrolló la mayor parte de su función en la capilla del Hospital Provincial.

Ahí estuvo durante 35 años, al servicio de enfermos y necesitados. Quienes trataron con él dejaron testimonio de su vida ascética, en la que llegaba a practicar el ayuno de forma recurrente, dormía sentado al modo de San Pedro de Alcántara y pasaba cinco horas al día orando ante el Sagrario de la capilla. Los testimonios se pueden ver en un documental que grabó el arzobispado de Mérida-Badajoz con motivo de su nombramiento como venerable por parte del Papa Francisco en 2016.

«Todo lo daba, era una persona con los enfermos era único», explica Carmen Bejar en ese documental. «Fue un hombre misericordioso cuya función fue hacer el bien», Sor Antonia, que trabajó con él. Merita Fuentes, amiga de la infancia, fue pacífico y humilde.

Los restos mortales del sacerdote descansan en la capilla del Hospital Provincial, hasta donde se siguen acercando personas que le conocieron en vida para rendirle homenaje.

El Ayuntamiento de Badajoz lo hará ahora con la escultura que ha encargado a José Manuel Gamero Gil y que instalarán en San Atón, muy próximo al Hospital Provincial y a la calle que da nombre.