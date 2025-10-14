HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este martes, 14 de octubre, en Extremadura?
El padre Rafael, en un óleo pintado por Leopoldo Gragera.

El padre Rafael, en un óleo pintado por Leopoldo Gragera. HOY

¿Quién fue el Padre Rafael?

Nacido en Oliva de la Frontera, desarrolló la mayor parte de su labor parroquial en la capilla del Hospital Provincial de Badajoz y ahora Badajoz le reconoce su labor con una escultura

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Martes, 14 de octubre 2025, 20:32

Comenta

Badajoz va a rendir homenaje al Padre Rafael, que ya tiene una calle y da nombre a una librería. El Ayuntamiento ha anunciado este martes ... por la mañana que la ciudad le recordará con una escultura en San Atón. Pero, ¿quién es este sacerdote?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

