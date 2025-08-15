Los pacenses disfrutan de una noche de estrellas en el Fuerte de San Cristóbal El cielo de Badajoz es protagonista con la llegada de las perseidas y el recinto abaluartado se llena de actividades de astrología, talleres para niños y visitas guiadas

Miriam Rubias Viernes, 15 de agosto 2025, 10:17

Una brisa agradable acompañaba a los asistentes que fueron este jueves con la ilusión de ver alguna perseida al Fuerte de San Cristóbal, pero las tímidas estrellas se hacían de rogar. Aún así, pudieron disfrutar de una noche de astrología, rutas guiadas y actividades para los más pequeños dentro del programa 'Badajoz, la Ciudad Encendida'.

Las perseidas son conocidas como 'Lágrimas de San Lorenzo', un fenómeno natural muy destacado en verano que ofrece la oportunidad de observar decenas de estrellas fugaces en el cielo nocturno. Las fechas marcadas como el pico fueron el 12 y el 13 de agosto, pero se podrán seguir viendo hasta este fin de semana.

En el corazón del Fuerte, unas luces rojas rodeaban un gran telescopio. Al lado, Uxue y Jose Manuel preparaban la actividad 'Una noche bajo las estrellas', que consistía en una observación del cielo, primero con un láser y más adelante proyectarían objetos del espacio profundo a través del telescopio en la pantalla. A las 22.30 comenzó el primer turno de esta actividad, después habría dos turnos más a las 23.30 y el último a las 00.30 horas. Ellos vienen de 'Entre encinas y estrellas', un complejo de astronomía y turismo en Fregenal de La Sierra donde enseñan el cielo extremeño, que es el más oscuro de Europa.

La observación del cielo comenzó por las constelaciones, y se fueron adentrando en el espacio profundo para ver cúmulos globulares y abiertos de estrellas y alguna nebulosa. Se mencionaron nombres como La Osa Mayor o Casiopea mientras el láser dibujaba formas en el cielo. Fernando señalaba con el dedo hacia arriba mientras miraba al compañero de al lado. Había venido con la familia y amigos a la actividad porque les parecía curiosa y reconoce que, aun siendo de Badajoz, no conocía el Fuerte de San Cristóbal.

Lluvia de estrellas hay durante todo el año, lo que se les llama estrellas fugaces, en realidad, son meteoros. «Todas las estrellas fugaces son trocitos de roca, restos de un cometa, la cola cuando pasa va dejando polvo. Nosotros pasamos muy cerca, la gravedad de La Tierra la atrae, choca unos doscientos mil kilómetros por hora, se incendia y eso es lo que vemos. Es un trocito de material que se ha incendiado». Así lo explicaban Uxe y Jose Manuel a HOY al preguntar por las perseidas.

Estrellas iban buscando también Eurico y Verónica. Él es portugués y ella de Barcelona, pero viven en Badajoz. Les apetecía una actividad al aire libre y era la primera vez que venían a observar el cielo extremeño.

Talleres y rutas guiadas

Los más pequeños también pudieron disfrutar de las estrellas, y dibujarlas. En el taller a cargo de los famosos payasos Brocolina y Vacas Flacas, los niños dibujaban un cielo estrellado, concretamente el de Badajoz, con sus monumentos más característicos. También podían montar su propio planeta. Martina y Aylén, amigas de toda la vida, como ellas mismas afirmaron, dibujaban un bonito y colorido cielo nocturno mientras se pedían opinión la una a la otra sobre qué monumentos poner.

Otros asistentes prefirieron recorrer el Fuerte de San Cristóbal y conocer los secretos de cada rincón. «Nos está gustando mucho, las explicaciones son muy entretenidas y amenas», contaba a HOY una familia pacense que había decidido asistir a esta actividad. Además, agradecían la brisa que corría después de una calurosa tarde. Querían ver Badajoz desde otro punto de vista y hacer algo que pudieran disfrutar también sus hijas.

Una madre y su hija también se habían apuntado al paseo por el Fuerte. El año pasado estuvieron en la observación del cielo pero aseguran no haber podido disfrutarlo debido a la contaminación lumínica. Son unas aficionadas a las visitas guiadas y les encanta conocer la historia de Badajoz. «No conocemos la ciudad y es interesantísima».

Otros asistentes también se quejaron de una excesiva iluminación. «Hay unos focos enormes fuera y hace dos años las luces de los laterales estaban apagadas, se veía el cielo mucho mejor». Era la segunda vez que venían, aunque esta vez traían a sus hijas. Aun así, familia y amigos pudieron disfrutar de una noche observando el cielo extremeño y aprender sobre él. «Yo no sabía dónde estaba la estrella polar, pensaba que era la más brillante», decía un niño mientras miraba al oscuro cielo pacense.

