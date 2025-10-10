La constructora Oramba se queda con la Casa de las Aguas, el edificio municipal en la esquina de Cuatro Caminos en el inicio ... de la avenida Carolina Coronado. Su oferta es la más ventajosa de las que han concurrido a la subasta abierta por el Ayuntamiento para desprenderse de este solar.

El objetivo del Gobierno local es lograr dinero con suelos como este, que está destinado a viviendas de renta libre, para después realizar inversiones en la ciudad o construir pisos con algún grado de protección.

La oferta de la empresa asciende a 2.011.000 euros, mientras que la segunda es 400.000 euros inferior al quedarse en 1,7 millones de euros. Esta es la propuesta de Tejeda Solar 23. El precio de salida de la venta era de 1,8 millones de euros.

La mesa de contratación del Ayuntamiento, que se reunió este martes día 7, ha dado un plazo de diez días hábiles a Oramba para presentar la documentación y terminar con los trámites de la operación.

El solar mide 3.808 metros cuadrados y se ha quedado en una de las zonas de expansión de la ciudad, dado que el parque del río ha revalorizado el área y se han construido viviendas con piscinas, pádel, gimnasio, parque infantil y jardines.

En este terreno se pueden construir bloques de hasta seis plantas. El PGM permite una edificabilidad de 9.215 metros en el solar, lo que se traduce en que se pueden levantar 80 viviendas de 120 metros cuadrados. Se permiten varios bloques de hasta seis alturas contando la planta baja. Hay que tener en cuenta que anejo a este suelo municipal hay otro solar del empresario Pelayo Moreno donde también se puede construir. Entre las dos parcelas se puede edificar un centenar de viviendas.

Se pueden levantar bloques de hasta seis alturas y 80 pisos de 120 metros cuadrados

Según los pliegos que han regido la subasta, el futuro propietario puede obtener el permiso de obras y la aprobación del proyecto de ejecución en el plazo de tres años, y de otros tres más para las licencias de primera ocupación. Es decir, que los nuevos vecinos podrían entrar en estas viviendas para finales de 2031 o inicios de 2032.

A principios del siglo XX albergaba una estación de bombeo que posteriormente se amplió con estaciones depuradoras. Dejó de funcionar como tal en 1942 según el libro 'El Abastecimiento de Aguas en Badajoz', de Alberto Astorga, porque las instalaciones quedaron obsoletas. El Ayuntamiento lo usó después como almacén de vías y obras, pero lleva 25 años vacío.

Hoy es un edificio albero y burdeos, con algunas cornisas en riesgo de caída, una cancela atada con candado y mucha vegetación seca. La Casa de las Aguas lleva años en desuso en una esquina privilegiada de la ciudad de Badajoz, entre Carolina Coronado y la cabecera del puente de Palmas. Esto es, muy cerca del parque del río y de una promoción de viviendas de renta libre que ha subido el precio del entorno.