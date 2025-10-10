HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Casa de las Aguas, en una de las esquinas de Cuatro Caminos ha quedado en una zona privilegiada. J. V. Arnelas
Badajoz

Oramba se queda con la Casa de las Aguas

La constructora con sede en Badajoz presenta la oferta más ventajosa para adquirir este inmueble en una esquina de Cuatro Caminos con dos millones de euros

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Viernes, 10 de octubre 2025, 07:53

Comenta

La constructora Oramba se queda con la Casa de las Aguas, el edificio municipal en la esquina de Cuatro Caminos en el inicio ... de la avenida Carolina Coronado. Su oferta es la más ventajosa de las que han concurrido a la subasta abierta por el Ayuntamiento para desprenderse de este solar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

