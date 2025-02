Los ex de Vox se van con Olona

Rocío Romero Badajoz Lunes, 26 de septiembre 2022, 18:05 Comenta Compartir

Los ex de Vox extremeños se acercan a Macarena Olona, la ex diputada nacional que fue cabeza de cartel de la formación de Abascal y que amaga con formar otro partido que compita por su mismo espacio electoral. Este mediodía de lunes, Olona ha dado una conferencia en el hotel Alfonso XII de Sevilla bajo el título de 'La defensa de los derechos y libertades a través del Tribunal Constitucional: La inconstitucionalidad de los estados de alarma'.

Hasta allí acudieron este lunes el concejal pacense Alejandro Vélez, que se salió del pleno del Ayuntamiento de Badajoz para acudir a Sevilla y su asesor, Juan Antonio Morales.

La ausencia de Vélez, al igual que la de una concejala de Cs, ha hecho que el tripartito no saque adelante una moción para instar al Gobierno a que realice cambios legales con el fin de agilizar los desalojos de okupas tras el caso de la pasada semana en Badajoz. Como los bloques están muy ajustados en el Ayuntamiento de Badajoz (el tripartito tiene 14 ediles mientras que PSOE y Podemos suman 13), la oposición ha sacado adelante otra iniciativa para la exención de las tasas a los vendedores ambulantes en 2023 a causa de la crisis. PP y Cs no querían porque entienden que la crisis afecta a todo tipo de comercios y no a los vendedores de los mercadillos, pero al faltar el apoyo de Vélez y de una concejal de Cs han quedado en minoría frente al PSOE y Podemos.

Alejandro Vélez no ha ido solo a Sevilla. Junto a él estaba Juan Antonio Morales, que fue candidato de Vox a la Asamblea en 2019 tras salir del PP. Como no logró escaño de diputado, Vélez lo contrató como asesor en el Ayuntamiento de Badajoz y desde entonces trabajan juntos.

«Nos sentimos solidarizados de la situación que Macarena Olona ha pasado dentro de Vox y que nos recuerda a la situación que nosotros hemos padecido. Tenemos muchos vínculos en común, incluso de las penurias políticas de la formación a la que pertenecíamos. Siempre es un gusto animarle a que siga defendiendo las ideas constitucionales, ideas de España e identidad», afirma este lunes Alejandro Vélez.

«Le ha encantando nuestra historia porque se asemeja a lo que ella ha vivido», indica Juan Antonio Morales, quien plantea una visita de Olona a Badajoz en las próximas semanas.

Morales y Vélez se marcharon del partido por desavenencias públicas con la dirección del partido. Eso hace que ninguno tenga formación con la que presentarse a las próximas elecciones de mayo.

En una entrevista en Canal Sur Radio, Macarena Olona ha abierto este lunes la puerta a montar un nuevo partido en primavera si Vox «deja de ser alternativa» en las municipales. Sería de cara a los comicios nacionales. Estos tendrán lugar dentro de un año.

Macarena Olona protagonizó ayer el acto en Sevilla después de que la dirección nacional de Vox haya dado por zanjada la posibilidad de que pueda volver al partido. «Definitivamente este es el fin del camino, le deseamos lo mejor en lo político y nos tendrá siempre a su disposición en lo personal», dijo el pasado jueves el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros.