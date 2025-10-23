HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Una de las estancias que se quemó en el antiguo estadio de fútbol. HOY

Suceso en Badajoz

Un okupa del José Pache se enfrenta a 24 años de cárcel por tratar de matar a dos compañeros

El juicio por el incendio provocado en diciembre de 2023 se celebra la semana que viene en la Audiencia Provincial de Badajoz

Natalia Reigadas

Natalia Reigadas

Badajoz

Jueves, 23 de octubre 2025, 13:25

El ladrido de un perro despertó a uno de los okupas del José Pache que fue capaz de abrirse paso entre el mobiliario en llamas ... y arrastrar a su compañero inconsciente para salvarle la vida. Estos hechos, que pudieron acabar con dos fallecidos, ocurrieron en diciembre de 2023 en el estadio abandonado y se juzgarán la semana que viene en la Audiencia Provincial. La Fiscalía mantiene que el incendio en el que estuvieron a punto de morir dos personas fue provocado por un tercer okupa para el que piden 24 años de cárcel por dos intentos de asesinato.

