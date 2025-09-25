Las obras de rehabilitación del Muba comenzarán a principios del 2026 La Diputación de Badajoz invertirá 3,5 millones en este proyecto que pretende recuperar y reestructurar los usos del inmueble

Miriam Rubias Jueves, 25 de septiembre 2025, 14:35 | Actualizado 20:46h.

La segunda fase del proyecto de rehabilitación del Museo de Bellas Artes de Badajoz (Muba) empezará a principios del próximo año. Así lo ha confirmado la presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, en la presentación que ha tenido lugar este jueves por la mañana. «Previsiblemente, si todo va bien, la adjudicación estará antes de que acabe el año», ha declarado.

La Diputación de Badajoz invertirá 3,5 millones en este proyecto cofinanciado con el Gobierno de España a través del Programa 2% Cultural. La inversión cubre todos los costes de la actuación, desde la ejecución y dirección de obra hasta la coordinación de seguridad y el control de calidad.

El plazo de ejecución de las obras será de 18 meses y el museo permanecerá abierto durante las obras, ya que se cerrará la parte donde se ejecutará la actuación y se separará para no interferir.

El arquitecto del proyecto, Antonio Álvarez Cienfuegos, ha explicado los detalles del proyecto. En primer lugar, ha resaltado tres retos; la recuperación de un edificio historico situado en pleno centro de Badajoz, la reestructuración de los usos del inmueble en coordinación con el conjunto del MUBA y la reducción en un 30% del consumo de energía primaria no renovable gracias a la renovación del sistema de climatización, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Más espacio y opciones

Las actuaciones que se van a realizar permitiran ganar espacio y ofrecer más opciones de exposiciones. Por un lado, se pretende conservar las caracteristicas generales del edificio sin que afecte al objetivo de usarlo como un espacio amplio de exposicion. En este caso, la fachada no sufrirá ningún cambio, pero para mejorar el patio interior la chimenea se eliminará. Por otro lado, los muros de carga se van a convertir en protagonistas de los recorridos expositivos.

La planta baja se va a destinar a espacios para ofrecer exposiciones temporales, ya que es mas accesible para los visitantes. Por ello, la coleccion permanente se va a quedar en el edificio de la calle Francisco Pizarro. Sin embargo, en la primera planta habrá un espacio para niños y una sala multiusos para albergar todos tipo de actos y zonas de exposición. La última planta se va a destinar a uso interno como oficinas, almacen y personal del Muba.

«El objetivo no es generar un ejercicio de arquitectura aparatoso sino tratar de recuperar los elementos y hacer lo mejor posible la recuperación del inmueble, sin cambiar en gran medida el edificio presente», ha comentado el arquitecto, que fue el mismo que desarrolló la primera fase de ejecución y que con esta segunda terminará el proyecto del plan director para la ampliación del Muba impulsado en 2007.

653.668 visitantes

El Muba, que desde el año 2000 ha recibido más de 653.668 visitantes, de los que 31.359 corresponden solo a los meses de enero a agosto de este año, verá reforzada su capacidad para acoger más obras y actividades, consolidándose como un referente cultural en la región. La presidenta ha agradecido al Gobierno de España su apoyo, destacando que la dotación destinada representa el 58% de los fondos del 2% Cultural asignados a Extremadura dentro de una convocatoria que moviliza más de 80 millones de euros para la rehabilitación de 93 monumentos en 14 comunidades autónomas.

Del Puerto ha recordado que, además de este proyecto, entre 2021 y 2024 se han invertido más de dos millones de euros en el mantenimiento y mejora de edificios provinciales, con actuaciones en la Residencia Universitaria Hernán Cortés, con un millón de euros, el Conservatorio Superior, con 169.417 euros, y el Centro de Estudios Extremeños, con 129.000 euros. Asimismo, se encuentran en proceso de licitación o proyecto nuevas obras, como la instalación de ascensores en la antigua maternidad, prevista para 2026, mejoras en el Hospital Provincial o el acondicionamiento acústico del Conservatorio Superior.

Con estas obras, el Muba ampliará y diversificará su oferta cultural, mejorará su accesibilidad y reforzará su papel como espacio de encuentro para la ciudadanía. «Invertimos en patrimonio, pero también en dinamizar la cultura y mejorar la vida de nuestros vecinos», ha concluido la presidenta.