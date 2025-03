La obra de la plaza de los Alféreces en Badajoz estará terminada a inicios de agosto

La obra de la plaza de los Alféreces estará terminada a inicios de agosto, justo un año después de que los primeros bloques de ... baldosas de granito se acopiaran en una de las esquinas para empezar la reforma.

Los trabajadores están ya colocando las última losetas de granito, instalando los postes fijos de donde irá colgada la lona de tela que dará sombra a los juegos infantiles y el mobiliario nuevo está ya en la plaza a falta de que le quiten los plásticos. Tardará un poco más el toldo que dará sombra a los columpios porque se va a confeccionar ahora a medida, advierte Carlos Urueña, concejal de Urbanismo.

Con los últimos remates, vecinos y empresarios respiran aliviados después de un año sufriendo las molestias de unas obras que, aunque se han hecho por fases para perjudicar lo menos posible a las terrazas de la plaza, no se han librado de los ruidos y los cortes intermitentes en los accesos.

El resultado gusta. La plaza ha ganado en amplitud al convertir las 28 plazas de aparcamiento en aceras y dejar nivelado todo el suelo de los Alféreces a la misma altura.

También se alaba la conversión en plataforma única del tramo de la calle República Argentina desde al avenida Miguel Celdrán, que es el acceso principal a la plaza y donde también se han sacrificado los aparcamientos para darle todo el espacio a los peatones. El suelo se ha renovado con baldosas de granito similares a las que se han colocado en el Casco Antiguo y falta por instalar unas jardineras que sirvan para adornar la calle. A este tramo solo podrán acceder los conductores que tengan cochera, para el resto de vehículos estará cerrado al tráfico.

Atajo por Díaz Brito

Sí se podrá acceder a la plaza desde la avenida Santa Marina, a través de la calle Fernando Gastón (donde antiguamente estaba Tráfico). De hecho, lo único que resta es echar la capa de aglomerado a los accesos rodados del entorno de la plaza y a la calle Díaz Brito, llamada a convertirse en el nuevo eje de conexión entre las avenidas Miguel Celdrán y Colón. Para ello, Díaz Brito será a partir de ahora una vía de doble sentido hasta la calle Adelardo Covarsí, para facilitar el acceso de los vehículos hasta Colón.

Así lo cree el concejal de Urbanismo, Carlos Urueña, que considera que pese a que no se impedirá el acceso rodado a la plaza de los Alféreces, para los vehículos que no sean de residentes o vayan a los negocios, no tendrá sentido entrar en ella, ya que será más operativo atajar por Díaz Brito.

La eliminación de los 28 aparcamientos en la plaza también es otro motivo que disuadirá a los conductores de entrar en ella, por lo que Urueña entiende que sin necesidad de peatonalizarla, los Alféreces dejarán de ser un lugar de paso para los que no son residentes ni tienen negocios en la zona.

Ya se han fijado los postes para colocar el toldo de tela que dará sombra a la zona de juegos infantiles de la plaza

Ampliar Trabajadores colocan los postes de sombra para los columpios. pakopí

A las 28 plazas de estacionamiento que pierde la plaza se suman las que se suprimen en Díaz Brito para hacer que pueda tener dos carriles. A cambio, se convierten en aparcamiento dos espacios de aceras que hay frente a la parroquia de San José, una en la confluencia con la autopista y la otra frente a la oficina de La Caixa, que sumaran una quincena de plazas.

En la renovación de la plaza de los Alféreces, el Ayuntamiento ha invertido un millón de euros. Esta es la primera actuación fuera del Casco Antiguo donde se extiende el sistema de eliminación de bordillos, con la instalación de la plataforma única. La siguiente será Juan Carlos I.