Badajoz busca sitio para un decena de calles aprobadas

Consuelo Rodríguez Píriz, la eurociudad Badajoz-Elvas-Campomayor y los alcaldes portugueses que la hicieron posible (Nuno Mocinhas y Ricardo Pinheiro) son algunos de los ... nombres que siguen esperando que el Ayuntamiento de Badajoz les asigne una calle.

El Consistorio está en trámites de aprobar una ordenanza que unifique el callejero de la ciudad y regule los criterios para la aprobación y modificación de la denominación de espacios públicos.

Ahí se establece que los cambios de «nombres preexistentes serán con carácter totalmente excepcional», algo que se hizo hace tres años al dedicar a Miguel Celdrán la avenida de Villanueva.

La primera calle que le aprobó el pleno hace ya siete años para el alcalde no está aún construida, dado que iba a conectar las Vaguadas con Jaime Montero de Espinosa. En 2021, viendo que el proyecto no salía adelante, los populares optaron por otorgarle la avenida de Villanueva. A partir de ahora, con la nueva norma, será más difícil este tipo de decisiones. «Solo procederán los cambios cuando se encuentren debidamente justificados en la propuesta presentada y serán valorados por el Ayuntamiento, atendiendo a los posibles perjuicios que pudieran derivarse para los vecinos».

En 2021 decidieron también dedicar una vía a Consuelo Rodríguez Píriz, que fue concejala de Cultura con el PP entre 1999 y 2007, pero no designaron ninguna en particular. No a todos los concejales fallecidos se les ha asignado una vía. Alejandro Ramírez del Molino no ha sido reconocido con una, a pesar de que pilotó junto a Miguel Celdrán el cambio que experimentó Badajoz en la segunda mitad de los noventa.

La nueva ordenanza establece: «En cuanto a los nombres personales con carácter preferente no excluyente corresponderán a personas fallecidas, o respondiendo a criterios de historicidad, dando prioridad a los nombres de hijos ilustres o significativos de Badajoz. Con el mismo criterio, de Extremadura, de España, de Hispanoamérica y del resto del mundo».

Los cambios no son siempre, como con Celdrán, para enaltecer la figura de alguien. A los Hermanos Merino, que tenían una vía entre la ronda del Pilar y Stadium se la eliminaron con las obras del corredor verde. El Consistorio prometió que le buscaría un nuevo sitio, pero no lo ha hecho.

El concejal de Cultura, José Antonio Casablanca, reconoce que hay al menos una decena de nombres esperando localización desde 2014. Dice que trata de ubicarlos donde mejor cuadran. Se refiere, por ejemplo, a que si la asociación de una barriada ha promovido el nombre de una persona reconocida para esa zona, pues se ubique en el área. Y si se necesita denominar una vía de otro punto, opta por otro nombre. Pero, aun así, garantiza que se van a poner todos los nombres aprobados.

El edil advierte que si en su día se autorizó la calle con ubicación, Vías y Obras encargará directamente la placa cuando esa nueva calle se entregue al Ayuntamiento. Es lo que ocurre con el entorno de la avenida de Elvas.

A las calles paralelas y perpendiculares a la avenida les asignaron nombres de personas que han trabajado por la ciudad. En 2021 le pusieron una calle a Matilde Tagle (fundadora de la Federación provincial de Mujeres rurales de Badajoz), a Carmen Aguirre (fundadora y presidenta del Banco de Alimentos de Badajoz durante 21 años), y a Ana Rosa Murillo, que fue durante 27 años presidenta de la Asociación de Lucha contra el Cáncer de Badajoz. En la zona también se asignó otra al sacerdote e historiador Francisco Tejada Vizuete. Algunas de estas denominaciones ya aparecen en los callejeros como Google Maps, otros aún no, como Luis Plá Ortiz de Urbina, ejemplo de reconciliación y difusión monumental de la ciudad. En principio se iba a ubicar en la rotonda de la carretera de Cáceres, pero después lo pasaron al entorno de la avenida de Elvas. En la misma situación están la eurociudad y los alcaldes portugueses que la hicieron posible.

El homenaje a las personas fallecidas suele ir acompañado de un acto de colocación de placa. El último tuvo lugar en agosto, cuando reconocieron a la primera policía local de Extremadura en Badajoz con la vía que conecta la rotonda de la universidad con el futuro puente. Se llama Ana María Torres Carvajal. Celdrán también tuvo su acto en 2021, el anterior fue el de López Alegría en 2018 y, dos años antes, en 2016, la ciudad homenajeó a Rui Nabeiro con la avenida donde se ubica Ifeba.

Huerta Rosales

La ciudad está en expansión y va a necesitar nuevos nombres, apunta el concejal de Cultura, José Antonio Casablanca. Una de las barriadas más grandes será la ampliación de Huerta Rosales, donde ya se ven las calles prácticamente terminadas. Se espera que no pase mucho tiempo para que las promotoras las entreguen al Ayuntamiento, donde de momento no han elegido un tema especial para esta zona.

La nueva ordenanza establece que «la asignación de nombres se llevará a cabo con carácter homogéneo, atendiendo a la nomenclatura predominante en la zona de que se trate. El mismo criterio se aplicará en el caso de un conjunto de nuevas vías ubicadas en un sector para facilitar su identificación y localización».

Este será el criterio general y dejarán «los nombres aprobados pero sin relación entre ellos y sin ubicación a que llegue una localización acorde», dice el edil. En este sentido, el año pasado aprovecharon una nueva cercana al Hotel Río para llamarla como su dueño, José Luis Iniesta. Es el vial que une Adolfo Díaz Ambrona con el parque del río de forma paralela al Puente de Palmas.

En cambio, en los unifamiliares que existen detrás del centro comercial Conquistadores y Aldi quedan aún vías a las que no les han colocado las placas, lo que genera problemas para los vecinos. Muy próxima a estas se han creado cinco nuevas calles donde antes estuvo el viejo Ifeba y que darán salida a la urbanización Guadiana hacia el campus. Dos de ellas son continuación de Castillo de Villanueva del Fresno, pero las otras tres son perpendiculares y aún no hay propuestas.

Con carácter general, la ordenanza recoge que «los nombres que se utilicen pueden proceder del campo de las artes, las letras, las ciencias políticas, historia, etc».

La nueva ordenanza pretende unificar los nombres que aparecen en los distintos callejeros y regular los nuevos, así cómo se deben enumerar los edificios.

El concejal de Cultura incide en el trabajo que están desarrollando para regularizar los nombres porque en ocasiones no se han aprobado de manera formal, como ocurría con Novelda. O han cambiado los trazados porque las calles crecen y forman un giro que deben homologar para que los vecinos tengan la documentación en regla.

Casablanca reconoce que «queda mucho trabajo pendiente. No solo del área de Cultura, hay que mirarlo en Actas de Pleno para ver las concedidas, en Vías y Obras si se ha pedido la placa y en Callejeros tienen que emitir el informe. No es tan fácil como decidir y poner, lleva mucho trabajo detrás».