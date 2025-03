57 niños se quedan sin plaza en el colegio más grande de Extremadura

Se inauguró el curso pasado con el título del colegio más grande de Extremadura y, en su segundo año, ya se ha quedado pequeño. ... El centro del Cerro Gordo va a dejar fuera a 57 niños del barrio el próximo curso.

No hay más plazas vacantes ni espacio para abrir nuevas líneas, dice la Consejería de Educación que, de nuevo, ha tenido que ofrecer a las familias, cuyos hijos no han conseguido plaza, los colegios públicos de La Soledad, Enrique Iglesias y Luis Vives y el colegio concertado Virgen de Guadalupe, todos en San Roque y todos con plazas disponibles para niños de 3 años.

En el caso de los de dos años, las familias pueden pedir plaza en algunas de las escuelas infantiles de la Junta de Extremadura en Badajoz. En este caso, al tratarse de un programa experimental para ir adelantando la edad de escolarización en los colegios públicos, no está implantado en todos los centros educativos.

«No entendemos que se haga un colegio nuevo y se quede pequeño en el segundo curso», se lamenta Laura Vila López, cuya hija de 3 años es una de las que no tiene plaza en el centro el próximo curso. «No voy a matricular a mi hija en ningún colegio que no sea el del Cerro Gordo, es la primera y única opción que pusimos en la solicitud. Si no la admiten, el curso que viene no irá al colegio», añade.

Vila López, que tiene además un bebé de nueve meses, es maestra pero ahora no tiene trabajo. Tampoco tiene coche y no está dispuesta, dice, a meter a su hija a diario en un autobús que la lleve a uno de los colegios de San Roque. A la Consejería de Educación le ha propuesto alternativas como que amplíen la ratio, hagan dos aulas provisionales en la parcela del centro o se usen aulas vacías.

«Educación hizo el estudio de necesidades hace diez años cuando solo había 400 niños censados en el barrio» Víctor Sanz Presidente de la Ampa

«No voy a matricular a mi hija en ningún centro que no sea el del Cerro Gordo. Si no la admiten, el curso que viene no irá al colegio» Laura Vila Madre afectada

De momento espera la respuesta del secretario general de Educación, Francisco Amaya, con quien se reunió en Mérida y quien le dijo que le buscaría una solución una vez que acabase el plazo de matriculación. «Acabó el día 15 –de este mes de julio– pero a mí nadie me ha llamado», se lamenta.

La Consejería ha contestado a HOY que esperarán a ver el número de familias finalmente afectadas una vez que se cierren las matriculaciones en septiembre, ya que algunas de las afectadas ya han aceptado plaza en centros fuera del barrio.

«No hay espacio»

«Es muy complicado poder habilitar una unidad más en el centro para 3 años, ya que no hay espacio, no hay aulas libres para garantizar que se presta una educación de calidad. Aún así, vamos a esperar a septiembre a ver cómo finaliza el proceso de matriculación, para ver cuántas familias continúan afectadas tras las reubicaciones», detalla.

Vila López no baraja la reubicación de su hija en otro centro que no sea el de su barrio. Argumenta que no solo no se lo puede permitir económicamente sino que quiere evitar la exclusión social de la niña. «Cuando vaya al parque mi hija no va a conocer a los niños del barrio ni va a hacer extraescolares aquí. Al final esto nos excluye de la vida de un barrio donde tengo mi casa desde hace diez años, que estoy pagando con sudor y lágrimas».

El grueso de los alumnos que se han quedado sin plaza son los más pequeños. Según las cifras de Víctor Sanz, presidente de la Ampa del centro, «de los 57 que se han quedado fuera, 37 son de 2 años y once de 3 años, pero el colegio no puede abrir más líneas porque eso iría en detrimento de la calidad y la comodidad de los 700 alumnos matriculados para el próximo curso».

La Ampa, en contra

El problema de fondo, cree Sanz, es que Educación hizo los cálculos de la capacidad del colegio cuando la mayoría de los vecinos del Cerro Gordo no estaban empadronados en el barrio por la falta de servicios públicos.

«El estudio de necesidades del centro se hizo en 2012 cuando había 400 niños censados en el barrio. Entonces se construyó para 800 niños. Pero ahora que están casi todos los vecinos empadronados, la población infantil en edad escolar del barrio son 1.500 niños», explica el presidente de la Ampa.

En su opinión, el colegio no puede soportar cuatro líneas de cada curso. «De aquí a quince años ya no será un barrio tan joven y por mucho que haya reciclaje de gente joven que se venga a vivir, el colegio se quedará desierto».