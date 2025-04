Nace una asociación en Extremadura para investigar sobre contagios entre animales y personas

Al doctor Francisco Bueno Llarena ya se lo adelantó su padre, que era veterinario y tenía algo de visionario: «La medicina sin veterinaria se queda ... corta», le dijo antes de fallecer. Con ese punto de partida nació de manera oficial en todo el mundo en 2006 el concepto 'One Health' (en inglés, una sola salud), que relaciona animales y personas, en ambos sentidos, como responsables de las enfermedades.

Décadas después, la comunidad extremeña ya es pionera en España con la creación de la asociación 'One and Planetary Health Extremadura', que añade a la ecuación el ecosistema y sustancia de manera incluso más interdisciplinar aquella reflexión inicial. La asociación fue presentada este jueves en Badajoz en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Extremadura (UEx).

La gripe aviar, la rabia, la enfermedad de Lyme y el ébola son ejemplos de enfermedades que pueden afectar tanto a humanos como a animales.

Con esta nueva asociación, se impulsa así desde la región una metodología para trabajar desde varias disciplinas cuando toca abordar enfermedades, principalmente en personas, pero también en animales y el ecosistema, compartiendo información de manera eficaz entre médicos, veterinarios, farmacéuticos, y ahora también biólogos y enfermeros. «Se trata de trabajar juntos todos los profesionales que tienen que ver con la salud», resume el médico internista Francisco Bueno, que trabaja en el hospital Perpetuo Socorro de Badajoz, perteneciente al complejo hospitalario Universitario, y es profesor de la Universidad de Extremadura.

El doctor Bueno ha sido el promotor en la región del enfoque integral 'One Health' del que fueron precursores hace ya diecinueve años dos médicos, Laura H Kahn y Thomas P. Monath y un veterinario, Bruce Kaplan. Se basaban en que el 60% de los patógenos capaces de producir zoonosis (enfermedades animales que se transmiten al hombre) provienen de animales domésticos o salvajes, concluyendo que muchas enfermedades de origen animal representan riesgos mundiales para la salud pública, por lo que conviene controlar la fuente animal como solución más eficaz para proteger al ser humano y vigilar los vectores de transmisión para proteger a ambos.

Cuando Francisco Bueno Llarena expuso hace catorce años en el Servicio Extremeño de Salud (SES) este concepto en el departamento de Medicina Interna donde trabaja, asegura que el apoyo fue total. Por eso dentro de su servicio organizan mensualmente sesiones clínicas de enfermedades que brotan y a las que tratan de encontrar el origen. La última sesión a la que asistió, pone como ejemplo, tuvo lugar este miércoles. «La motivó una infección por una gastroenteritis provocada por un germen inocuo, pero comparando datos de 2023 con 2024, vimos que este año se habían multiplicado los casos no solo en cuanto a número sino también en gravedad o resistencia a antiobióticos, lo que ha llevado a ingresar a bastantes pacientes».

En otra sesión anterior, el 3 de diciembre, entraron en contacto médicos de Plasencia y Badajoz, junto con un especialista desde Madrid en la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, causada por un virus que se transmite por las garrapatas y del que se diagnosticó un caso.

Los ejemplos sobre esta necesidad de compartir conocimientos desde distintas profesiones son muchos. Uno reciente que precisó las explicaciones del extremeño Francisco Bueno fue cuando tras la DANA de Valencia anticipó una oleada de enfermedades zoonóticas, que también son las transmitidas por animales en descomposición en un ambiente de aguas fecales y contaminadas. Estas van de simples gastroenteritis a más graves como el tétanos.

Ampliar Asistentes a la presentación de 'One and planetary health' en Badajoz este jueves. Pakopí

Pero no hace falta ir tan lejos para que cobre sentido el concepto 'One Health', y cita el caso de la Barriada de Tulio, en las afueras de Badajoz, posiblemente la más precaria de la ciudad pues no llegan la red de saneamiento y el agua la obtienen de un pozo. Allí, expone, se dieron tres casos de leptospirosis, enfermedad zoonótica de potencial epidémico, principalmente después de lluvias fuertes que se cobró una vida por culpa de la combinación de roedores y agua contaminada.

Conferencia de Juan José Badiola

Con una pandemia mundial reciente en el recuerdo de todos, la premisa de 'One Health' es luchar contra enfermedades en animales para que no se transmitan al hombre. Esto explica que un médico internista forme parte de un congreso internacional de veterinarios, como hizo el extremeño Bueno Llarena durante una conferencia sobre ovinotecnia y caprinotecnia el pasado 18 de septiembre.

Para el doctor Bueno, hay que añadir el suelo (ecosistema) como tercer factor. «Hacemos estudios de deforestación por el descontrol de la Amazonia y África, lo que lleva a explosiones de pandemia debido a la facilidad hoy día de transporte de animales y humanos, lo que facilita adquirir una enfermedad que parece lejana en apenas 24 horas», avisa.

Este jueves en Badajoz Extremadura dio un paso adelante en esta manera unificadora de afrontar las enfermedades cada vez más asentada en la sanidad pública.

En la presentación de 'One and planetary health' estuvieron el rector de la universidad de Extremadura, Pedro Fernández, y el decano de la Facultad de Medicina, Francisco Vaz. Además, el doctor Juan José Badiola Díez, director del Centro de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emergentes de la Universidad de Zaragoza, pronunció la conferencia titulada 'Las enfermedades priónicas humanas y animales. Un modelo de colaboración basada en el enfoque One Health'.