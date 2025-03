El Museo Luis de Morales recuerda las bodas reales de Badajoz

José M. Martín Badajoz Sábado, 22 de enero 2022, 13:30 Comenta Compartir

«Yo vengo por una persona que no ha podido venir». «Nosotras no estamos apuntadas, pero si ha fallado alguien nos quedamos». La buena aceptación de la primera de las visitas guiadas al Museo Luis de Morales programadas para los próximos meses se notaba a la entrada del recinto minutos antes de las once de la mañana.

A esa hora estaba previsto su inicio y los responsables del museo pedían a los asistentes que pasaran al patio si se habían inscrito previamente o que aguardaran unos momentos en el exterior. Sin embargo, el frío hacía que la gente prefiriera esperar en el pasillo de acceso.

Más de 60 personas se apuntaron a la iniciativa durante la semana. Podían hacerlo a través de la web del ayuntamiento o del correo electrónico del museo. Ante la demanda, se decidió hacer dos turnos: uno a las once y otro a las doce y media.

Los asistentes tuvieron a opción de conocer un capítulo de la historia de la ciudad de Badajoz, en concreto el denominado 'El intercambio de las princesas'. Así se conoce a las bodas reales celebradas en el río Caya entre las infantas Bárbara de Braganza y María Ana Victoria de Borbón con los futuros Fernando VI y José I. Este doble enlace tuvo lugar el 19 de enero de 1729, hace casi tres siglos.

Ha sido la primera de las sesiones de las visitas guiadas denominadas '12 meses, 12 historias', que se han programado en el Museo Luis de Morales durante todo el año. Cada una estará centrada en un episodio de la historia de la ciudad. Las siguientes serán los sábados 19 de febrero y 19 de marzo y se han titulado 'La ley de la frontera' y 'El león y la columna', respectivamente. Las inscripciones se podrán hacer desde el lunes previo a cada visita.