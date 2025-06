Un museo para escuchar las primeras ondas de radio en Badajoz

Un magnetófono que reproducía vinilos y que servía para grabar cuñas publicitarias fue uno de los elementos que tenía Miguel Macías en la mesa de ... la Emisora Sindical Radio Badajoz. Los estudios de lo que hoy día es Radio Nacional se encontraban en 1955 donde ahora está el colegio Juventud.

Por entonces, este aparato era esencial para poder reproducir sonidos y hacer un programa de radio. También lo era el libro de prohibiciones que impedía emitir por radio una canción de Serrat en 1970 o la radio novela VIvo Cantando.

Estos son algunos de los aparatos que utilizaban en una de las primeras radios de Badajoz, y que ahora se pueden disfrutar en la exposición que Mercedes Macías ha organizado en el edificio que la Fundación CB tiene en VS22.

Su padre, Miguel Macías, fue el primer técnico de sonido de esta emisora. Por entonces en el control la mesa de mezclas no era más que un magnetófono, un teléfono, unos cascos y un micrófono.

Un sistema que aparentemente es similar a los controles de radio actuales, pero que no tiene nada que ver. Por eso Mercedes ha sacado del baúl de los recuerdos todas las herramientas que un día manejó su padre, y que aún funcionan, para enseñar a las nuevas generaciones no solo la estructura de la radio en sus comienzos, también la importancia del origen del sonido. «Lo llamativo de todos estos elementos no están solo en su antigüedad, sino que esta radio era la única de la época, porque había lugares en los que no había teléfono», recuerda Macías, que subraya que esto volvió a ocurrir con el apagón que hubo en España el pasado 28 de abril.

Gracias al trabajo de su padre, Mercedes ha aprendido a utilizar muchos de los aparatos que hoy forman parte de esta exposición y que él se llevó (con autorización) de la radio, cuando estos quedaron obsoletos.

Más del centenar de discos que hace varias décadas escuchaban los pacenses en la frecuencia de Radio Badajoz ahora se guardan en las estanterías del VS22. «Esto son verdaderas reliquias, por los artistas y porque muchos de ellos son de vinilo y otros de pizarra. Esto quiere decir que están tratados porque la aguja del gramófono hace surcos y los desgasta», explica Mercedes.

Entre todas estas antigüedades, uno de los gramófonos que tiene entre las vitrinas reproduce un disco de pizarra que anuncia una tintorería de Badajoz. Son los discos de las cuñas publicitarias, otro de los materiales imprescindibles de la radio, que aún necesita de los anuncios aunque esta se graben de otro modo.

La cuña publicitaria que reproduce Mercedes fue grabada en la década de los años 50. «Entonces hacer publicidad era maravilloso. Se grababa en discos de doble cara, en una de ellas venía la música y en la que estaba libre grabábamos la voz. Estaban muy cuidadas», asegura.

Ella fue testigo gracias a su padre de cómo se grabaron esos primeros anuncios que sonaban en los aparatos de la ciudad.

Además de mostrar una colección de radios antiguas, Mercedes también guarda en una caja de plástico casi medio centenar de válvulas. Este era el antecesor de los transistores, y lo que hacía a la radio funcionar, ya que sus electrodos era lo que le permitía detectar las señales y separar la alta frecuencia del audio.

Cambios tecnológicos

El generador de señales también está en el VS22. Este aparato fue el que hizo llegar el sonido que emitían en los 50 desde Radio Badajoz hasta los receptores que los pacenses tenían en sus casas. «Esta máquina es la madre de los aparatos con los que hoy día se hacen las resonancias en los hospitales».

Este generador fue el origen de lo que hoy es Radio Nacional, que antes de llegar a la plaza de España, donde se encuentra actualmente, estuvo también en la avenida de Colón, donde estaban los sindicatos.

En las emisoras de radio de hoy no hay cintas, ni discos y si queda algún magnetofón es para decorar alguna estancia y recordar a las nuevas generaciones que, para grabar los sonidos que hoy captan con un móvil, hace unos años necesitaban aparatos más grandes. «Esto ya se ha quedado todo obsoleto pero la ilusión de mi padre siempre fue guardar todos estos aparatos para que los jóvenes de ahora puedan descubrir cómo se trabajaba antes el sonido», asegura.

Su padre, Miguel Macías, dejó la radio antes de que los programas se hicieran con ordenadores. «Se prejubiló a principios de los 80. Se fue porque en aquel momento sintió que las cosas estaban cambiando muy rápido para él, que no quería trabajar con ordenadores». asegura.

De él queda la mesa de sonido en la que Macías trabajó toda su vida. Sus cascos, su magnetofón, el teléfono y el micrófono aún recuerdan cómo se empezó a hacer radio hace casi 80 años.

Sobre la mesa, Mercedes ha colocado la hoja de prohibiciones, que su padre revisaba a diario. Este quizás sea el único elemento que ha desaparecido de las radios actuales.

Al salir de la estancia, se escucha una cinta casera que la hija del técnico grabó en su juventud. Suenan las voces de sus padres que han sobrevivido al tiempo y a las tecnologías.