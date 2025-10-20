HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este lunes, 20 de octubre, en Extremadura?
Lorenzo Blanco, presidente de la Fundación del Museo de la Ciencia y la Tecnología, en la inauguración de la muestra 'Tres reinos. Animal. Vegetal. Mineral«. J. V. Arnelas
Museo de la Ciencia y la Tecnología de Badajoz

El Museo de Ciencia y Tecnología urge a Gragera a ceder parte del lateral del López del Ayala

La fundación ha inaugurado este lunes una exposición con la que demuestran que la ciudad dispone de fondos suficientes para nutrir al futuro museo

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Lunes, 20 de octubre 2025, 20:21

Comenta

Badajoz dispone de fondos en sus institutos, en la Universidad de Extremadura y en otras instituciones suficientes para organizar un Museo de la Ciencia y ... la Tecnología que sea interesante. Lo que no tiene, de momento, es una sede para llenarla.

