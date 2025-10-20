El Museo de Ciencia y Tecnología urge a Gragera a ceder parte del lateral del López del Ayala

Badajoz dispone de fondos en sus institutos, en la Universidad de Extremadura y en otras instituciones suficientes para organizar un Museo de la Ciencia y ... la Tecnología que sea interesante. Lo que no tiene, de momento, es una sede para llenarla.

Esto sigue siendo así a pesar de los intentos de la fundación que persigue crear este espacio en la capital pacense. Su presidente es Lorenzo Blanco, que este lunes ha inaugurado la muestra Tres reinos. Animal. Vegetal. Mineral' en la sede de Cajalmendralejo en el Paseo de San Francisco.

A pesar de que estaba convocada la presencia del alcalde, Ignacio Gragera, este no ha podido acudir en el último momento. Sí lo ha hecho el concejal de Cultura, José Antonio Casablanca, que ha oído cómo Blanco aprovechaba la inauguración para reivindicar de nuevo la cesión de parte del lateral del teatro López de Ayala para disponer de su primera oficina.

En septiembre de 2023 el Ayuntamiento de Badajoz anunció que invertiría 800.000 euros del Plan de Impulso de ese año en rehabilitar 2.000 metros cuadrados que están en desuso en el teatro, entre ellos las oficinas del lateral, en la calle Pedro de Valdivia, y el llamado palomar en la zona alta. Parte de este espacio será para alojar las primeras oficinas y espacios del Museo de la Ciencia que promueven una serie de pacenses desde hace años. Pero ya han pasado dos años y aún no han tenido más noticias. De hecho, Blanco urgió ayer al alcalde, al que recordó que existe un acuerdo de pleno de todos los partidos para impulsar el museo y que existe tanto el espacio (el citado lateral del teatro) como la dotación presupuestaria.

Desde el Ayuntamiento indicaron este lunes que continúan trabajando en el proyecto para adaptar esos 2.000 metros cuadrados a museo. Una vez que esté listo el proyecto, el Consistorio tendría que sacar a concurso la obra.

Además de ubicar ahí sus oficinas centrales, la fundación tiene otro proyecto para rehabilitar la antigua Fábrica de la Luz, en el canal de los Ayala, junto al río Guadiana. Para ello esta entidad firmó un acuerdo con Endesa y el Ayuntamiento de Badajoz entre otras administraciones. La idea sería que fuese un centro de interpretación de energías renovables e incluso que las turbinas volviesen a funcionar para producir su propia electricidad. Este es un proyecto a más largo plazo que se puso en marcha en marzo de 2024.

Que no dispongan de sede no significa que el Museo de la Ciencia no organice actividades y vaya dando contenido a su futuro espacio. Ahí es donde radica la exposición que han inaugurado este lunes con los fondos de Ciencias Naturales de los institutos Zurbarán y Bárbara de Braganza, así como otra que también se nutrió de los fondos de estos centros. En diciembre pasado, cedieron once láminas que representan imágenes de animales diseccionados en impresiones con más de 100 años de antigüedad que realizó el botánico y profesor de ciencias Paul Pfurtscheller y que revolucionaron la forma de estudiar a principios del siglo XX en Europa.

Uno de los empeños de Lorenzo Blanco consiste en trabar alianzas con los museos que existen en la ciudad, como el de Bellas Artes, para poder enseñar allí la relación que existe entre arte y ciencia.

Además, han organizado ciclos de charlas y conferencias para despertar el interés por la ciudad y demostrar que Badajoz tiene capacidad para disponer de su propio museo de Ciencia y Tecnología.