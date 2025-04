El Museo del Carnaval de Badajoz vuelve a cerrar de forma indefinida

Solo 45 días. Es el tiempo que ha estado abierto el Museo del Carnaval de Badajoz. Tras un año cerrado por falta de ... fondos, el Ayuntamiento reabrió este espacio el pasado 13 de noviembre, pero ha vuelto a cerrar de forma indefinida.

Cuando se reabrió en noviembre, tras un año cerrado, el Ayuntamiento de Badajoz no indicó que era temporal. Sí se adelantó que haría falta un segundo contrato de vigilancia, pero este no se convocará porque tampoco hay dinero. Habrá que esperar, según los responsables municipales, a que haya presupuestos regionales, un trámite bloqueado porque el gobierno de Guardiola no logra apoyos para sus cuentas.

Los 45 días de apertura han dependido de un contrato de vigilancia que ha costado 18.000 euros según la convocatoria.

Desde el Consistorio pacense explican que el Museo del Carnaval «es un convenio entre Junta de Extremadura y Ayuntamiento de Badajoz, y que depende de los presupuestos de la Junta de Extremadura para su apertura».

«Desde el Ayuntamiento de Badajoz ya se han iniciado los trámites para la apertura en 2025 y desde hace meses se trabaja en el modelo para que no dependa de estos presupuestos», añaden. Sin embargo este modelo independiente de las cuentas regionales no se ha resuelto por lo que el museo ha cerrado y no tiene fecha para su reapertura. Los Carnavales se celebran dentro de tres meses y se desconoce si la sala estará disponible para entonces.

Una historia llena de cierres

Desde su creación, en 2007, el Museo del Carnaval de Badajoz ha pasado baches porque depende de dos administraciones. Fue construido por la Junta de Extremadura, pero gestionado por el Ayuntamiento de Badajoz. Los gastos del mismo, sin embargo, dependían de una subvención regional. El acuerdo no siempre funcionó bien, por ejemplo, en 2026 el museo tuvo que cerrar durante seis meses.

Hace más de un año la nueva presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, anunció que retiraba la ayuda de su administración al museo por considerar que las subvenciones directas de este tipo no eran correctas. El cambio provocó el cierre de la sala que recibía en torno a 35.000 euros al año de la Junta. La administración regional se comprometió a mantener la ayuda con otro formato, pero se retrasó a la espera de la aprobación de los presupuestos regionales el pasado mes de enero. Finalmente el Consistorio recibió 50.000 euros .

Diez meses después del cierre, el pasado mes de septiembre, el Consistorio sacó a concurso el contrato de vigilancia del museo. Ha contratado a dos vigilantes hasta el 31 de diciembre para abrir este servicio. Supone una inversión de 18.000 euros, pero solo ha servido para que abra 45 días.